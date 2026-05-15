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Gabon : l’Association des anciens élèves de l’ENA France en force de proposition 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 15 mai 2026 à 11h21min
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Hermann Immongault et la délégation de l'Association des anciens élèves de l'ENA France © D.R.
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Le Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a accordé une audience au nouveau bureau de l’Association des anciens élèves de l’ENA France, section Gabon, conduit par son président récemment élu, Léandre Bouloubou. Cette rencontre institutionnelle a permis à la délégation de présenter officiellement les orientations stratégiques de l’organisation ainsi que les grandes lignes de son programme d’action pour les prochaines années. À travers cette démarche, l’association entend renforcer sa visibilité dans le débat public et consolider son rôle d’acteur de réflexion au service de la gouvernance nationale.

En prenant la succession de Camélia Ntoutoume Leclerc, Léandre Bouloubou a réaffirmé l’ambition de faire de cette organisation un véritable laboratoire d’idées capable d’accompagner les politiques publiques et les réformes engagées par les autorités. Fondée en 2008, l’association regroupe des experts, hauts fonctionnaires et cadres administratifs formés à l’ENA France. Depuis plus de quinze ans, elle œuvre dans la promotion de l’excellence, la transmission du savoir et l’encadrement de la jeunesse gabonaise, avec l’objectif de contribuer à l’émergence d’une administration plus performante et mieux adaptée aux exigences contemporaines.

Une association engagée dans les grandes réformes nationales

Au-delà du réseautage entre anciens élèves, cette plateforme investit plusieurs champs liés au développement du pays, notamment l’accompagnement des réformes institutionnelles, la modernisation de l’administration publique et la réflexion sur les enjeux stratégiques du Gabon. Sensible à cette dynamique, Hermann Immongault a salué l’implication de ces hauts commis de l’État dans la recherche de solutions concrètes aux défis nationaux. Le coordonnateur de l’action gouvernementale les a encouragés à poursuivre leurs initiatives et à multiplier les espaces de réflexion susceptibles d’éclairer la prise de décision publique.

Le point culminant de cette audience a été la transmission d’une invitation officielle adressée au Vice-président du Gouvernement pour prendre part à une conférence majeure consacrée à la problématique du foncier, prévue en juin prochain à Institut français du Gabon. À travers cet événement, l’association souhaite ouvrir un débat approfondi sur une question essentielle touchant à l’organisation du territoire, à la sécurité juridique et au quotidien des populations. En renouvelant son soutien à cette élite administrative, le gouvernement gabonais réaffirme l’importance d’une coopération étroite entre les décideurs publics et les forces intellectuelles nationales afin de bâtir une administration moderne, efficace et tournée vers l’intérêt général.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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