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FEG : la deuxième édition du Gabon Economic Forum sous le signe de la croissance

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 26 juin 2026 à 17h07min
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La Fédération des entreprises du Gabon (FEG) prépare activement la deuxième édition du Gabon Economic Forum (GEF), dont l’ouverture est prévue ce 27 juin 2026. Selon une circulaire adressée à ses membres, partenaires et acteurs économiques, cette nouvelle édition ambitionne de faire du dialogue public-privé un levier de transformation économique. Placé sous le thème « Des entreprises fortes pour une croissance durable et une prospérité partagée », le rendez-vous se veut la continuité des réflexions engagées en 2025, avec l’objectif de traduire les échanges en recommandations concrètes pour améliorer l’environnement des affaires.

L’édition inaugurale avait dressé un constat sévère de l’économie gabonaise. Le gouvernement, par la voix d’Henri-Claude Oyima, avait mis en évidence une croissance insuffisante, une inflation persistante, une dette publique préoccupante et une perte continue du pouvoir d’achat. De son côté, la FEG avait dénoncé les freins structurels qui pèsent sur les entreprises, notamment la pression fiscale, les prélèvements parafiscaux et l’instabilité du cadre économique. Un an plus tard, plusieurs signaux témoignent d’une volonté de répondre à ces préoccupations, avec l’engagement des autorités en faveur de la rationalisation des prélèvements illégaux et la relance du Haut Conseil à l’investissement, destiné à renforcer le dialogue entre l’État et le secteur privé.

Les entreprises attendent des mesures concrètes

Les opérateurs économiques espèrent désormais que cette deuxième édition débouchera sur des décisions capables d’améliorer durablement le climat des affaires. La « Déclaration de Libreville du secteur privé », annoncée dans la circulaire de la FEG, ainsi que la feuille de route qui l’accompagnera, sont attendues comme des instruments de suivi des engagements pris de part et d’autre. Les entreprises souhaitent notamment une plus grande stabilité réglementaire, une fiscalité plus lisible, une accélération des réformes favorisant l’investissement, ainsi qu’une meilleure prise en compte des contraintes de compétitivité auxquelles elles sont confrontées. Dans un contexte où le gouvernement vise une croissance à deux chiffres à l’horizon 2030, leur contribution apparaît indispensable pour stimuler la création d’emplois.

Cette édition 2026 intervient toutefois dans un environnement économique encore marqué par de fortes incertitudes. Le projet de loi de finances rectificative traduit des ambitions budgétaires revues à la baisse, tandis que la prudence des partenaires financiers et des agences de notation reste alimentée par les préoccupations liées à la dette publique et à la faiblesse de la croissance. Dans ce contexte, le Gabon Economic Forum sera un test de crédibilité pour des réformes attendues. Les entreprises attendent moins de nouveaux diagnostics que des engagements suivis d’effets, capables de restaurer la confiance, d’encourager les investissements productifs et faire du partenariat entre l’État et le secteur privé le véritable moteur d’une croissance créatrice de prospérité.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 26 juin 2026 à 17h07min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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