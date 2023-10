Gabon : excédé par le mutisme de Camélia Ntoutoume le SYNAMONPEN menace d’entrer en grève

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré l’accalmie qui semble régner au sein du ministère de l’Education nationale, la situation pourrait connaître quelques rebondissements . Et pour cause, lors d’un point de presse jeudi 28 septembre dernier le syndicat national de la main d’œuvre non permanente et assimilés de l’éducation nationale (SYNAMONPEN) a menacé d’entrer en grève pour dénoncer le non–respect de ses revendications par la tutelle.

Décidément, la grogne sociale observée au lendemain du Coup d’État du 30 août dernier n’épargne aucun secteur. Pour preuve, las d’être tourné en bourrique, le SYNAMONPEN a décidé de sortir de son silence. Une action qui selon ces derniers se justifie par le mutisme du ministre de tutelle Camélia Ntoutoume.

Le SYNAMONPEN vent debout pour la prise en compte de leur cahier de charge

Il faut souligner que ces derniers revendiquent entre autres l’intégration dans la Fonction publique, la revision de l’âge de départ à la retraite, la prime de risque, la révision des effectifs et les discriminations salariales. Ainsi, les agents de la main d’œuvre non permanentes et assimilées assurent avoir procédé au dépôt d’un cahier de charges et d’une demande d’audience auprès du cabinet du membre gouvernement en avril 2023.

Seulement, ces derniers sont confrontés au silence de Camélia Ntoutoume Leclercq qui semble faire fie de leur attente. C’est donc face à l’incapacité de ministère de l’Education nationale de répondre favorablement à leurs préoccupations que les agents réuni au sein du SYNAMONPEN ont decidé d’interpeller les plus hautes autorités en tête desquelles le président de la transition Brice Oligui Nguema afin que ce dernier se penche sur ce dossier. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’organisation syndicale a annoncé le dépôt du préavis de grève.