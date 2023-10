Le Gabon représenté au 1er Forum des industries culturelles et créatives à Paris

Ecouter cet article Ecouter cet article

Paris accueille le 1er forum des industries culturelles et créatives (ICC) du 06 au 8 octobre 2023 dénommé Création Africa. Un événement dédié à la production et à la circulation de la création artistique émergente. Le Gabon y sera représenté par 3 compatriotes notamment Emma’a, Deborah Justancia Mbembo et Samantha Biffot.

Le Forum Création Africa a pour objectif de promouvoir les talents. Cet événement culturel se tiendra à la Gaîté Lyrique et au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) à Paris. Une initiative visant la valorisation des talents auxquels des compatriotes prendront part.

Le Gabon représenté au 1er forum de l’ICC

Le Gabon participera à ce forum des industries culturelles. Le pays sera notamment représenté par Déborah Justancia, auteure et scénariste, Samantha Biffot, réalisatrice et productrice ainsi que l’artiste chanteuse Emma’a.

Ces Gabonais interviendront de manières diverses au 1er forum des industries culturelles et créatives. L’artiste Emma’a par exemple se produira au concert de clôture. En effet, le dimanche 08 septembre de 18h30 à 23h se tiendra un grand concert de musiques actuelles africaines avec entrée libre. La Gabonaise qui a déjà porté le pays hors de nos frontières prestera aux côtés d’autres artistes africains tels que Didi B.

Un programme riche pour le 1er Forum Création Africa

Cet événement innovant se tiendra sur trois jours. Le premier sera consacré aux professionnels et les deux derniers seront ouverts au public. Au programme tables rondes; ateliers thématiques, expositions artistiques et bien d’autres activités.