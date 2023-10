Gabon : préparation de l’élection du nouveau bureau de l’ONEC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réunis en assemblée ce mercredi 04 octobre 223, le secrétaire général de l’Ordre national des experts-comptables (ONEC) et le commissaire du gouvernement auprès de ladite organisation ont dressé un bilan de l’ancien bureau. Outre ces aspects, les membres de l’ONEC en ont également profité pour aborder l’élection du prochain bureau du Conseil de l’ordre qui aura lieu le samedi 14 octobre prochain.

Tenue dans la salle de conférence, le 04 octobre dernier, l’assemblée restreinte de l’Ordre National des Experts-comptables (ONEC) a permis à ses membres d’évaluer le bilan du bureau sortant au terme de leur mandat de quatre ans. Ainsi, il était question, au cours de cette séance de travail, de faire les points des réalisations du bureau sortant du Conseil de l’ordre et préparer la future élection prévue se dérouler prochainement.

En application des dispositions des articles 53 et suivants du règlement intérieur de l’ONEC pris par arrêté No 001559/MEFSN du 11 octobre 2019, le processus électoral arrive à son terme. Les différentes étapes préalables à la tenue du scrutin ont été effectives. Notamment, la communication de la date des élections, notification à l’ensemble des membres, établissement de la liste des électeurs, la fin et la validation du dépôt des candidatures.

Élection prochaine du nouveau bureau du conseil de l’ordre



Pour information, l’élection du nouveau bureau du conseil de l’ordre de l’ONEC aura lieu le samedi 14 octobre 2023 à Libreville au sein du siège de cet organe sis au Boulevard Triomphal à l’immeuble horizon (en face de Mbolo). Le vote et le dépouillement se tiendront au cours d’une assemblée générale sous le contrôle du bureau de vote présidé par le Commissaire du Gouvernement. Une bonne nouvelle en cette période de transition dont l’expérience des experts qui composent cet ordre pourra être bénéfique pour le pays.

Une initiative loin d’être anodine au regard du contexte économique actuel, qui nécessite un véritable changement de paradigme. Une économie qui, bien qu’éprouvée, continue d’attirer investissements et partenariats, comme une preuve du dynamisme de certains de ces acteurs.