Gabon: Bounda Balonzi placé sous mandat de dépôt

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’information est tombée comme un couperet. Perdu des radars depuis depuis des lunes, Léon Armel Bounda Balonzi, sulfureux ancien ministre des Travaux publics a été écroué à la maison d’arrêt de Libreville ce vendredi 22 septembre 2023. Il est poursuivi pour détournements de fonds privés.

C’est l’étonnante nouvelle rendue publique par les services judiciaires proches du dossier. Si elle était donnée sans suite, l’affaire dite de détournements de fonds publics au ministère des travaux publics, a resurgi des armoires de l’oubli de ce que l’opinion assimile aux « voleurs de la République ».

Bounda Balonzi à sans famille !

Tout le peuple gabonais a en mémoire la menace à peine voilée du Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema sur les personnes en charge des chantiers n’ayant pas abouti. En substance, disait-il, que les ministres [Ndlr] qui ont détourné les fonds publics doivent réaliser les travaux escomptés.

À défaut, ils seraient envoyés directement en prison. C’est assurément le scénario que connaît l’affaire Léon Armel Bounda Balonzi, qui avait, par son incompétence, conduit à la dissolution du ministère dont il avait la charge. Celui qui était présenté comme « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut » en 2019, répond de ses travers.

Les chantiers routiers financés mais inexistants !

Au bout de 3 ans de gestion, Léon Armel Bounda Balonzi résoudre aura démontré sa faiblesse à résoudre les difficultés persistantes en matière d’aménagement et d’entretien routier. Et pour cause, depuis sa nomination, l’ancien directeur technique du Fonds d’entretien routier (FER) deuxième génération n’aura fait que la figuration.

Pourtant la dégradation du réseau routier national est une triste réalité. Et ce, en dépit des milliards de FCFA décaissés. Aucune réelle stratégie n’aura été déployée pour permettre à notre pays de jouir enfin des voies terrestres qui faciliteraient les activités économiques et humaines. Un placement sous mandat de dépôt qui pourrait entraîner d’autres.