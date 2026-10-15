Affaire Ali Bongo : le gel controversé de ses comptes bancaires interpelle les régulateurs de la CEMAC

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Depuis le 30 août 2023, l’ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba affirme être privé d’accès à ses avoirs bancaires et aux relevés permettant d’en vérifier les mouvements. Selon les informations révélées par Jeune Afrique le 12 octobre 2026 et les éléments documentaires rapportés dans ce dossier, l’établissement concerné invoque une ordonnance judiciaire de séquestre datant du 16 octobre 2023. Un différend désormais porté devant plusieurs instances judiciaires et financières, notamment la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), sur fond de soupçons d’opérations non autorisées que les pièces disponibles ne permettent pas, à ce stade, de confirmer.

Que deviennent les droits d’un déposant lorsque ses avoirs sont immobilisés sur décision judiciaire, mais qu’il affirme ne pouvoir obtenir les documents nécessaires pour comprendre cette mesure ? Cette interrogation se trouve au centre du contentieux opposant Ali Bongo Ondimba à son établissement bancaire. D’après les informations rapportées par Jeune Afrique et les correspondances évoquées dans le dossier, l’ancien chef de l’État multiplie depuis plusieurs mois les démarches pour obtenir les relevés de ses comptes, les décisions justifiant leur gel et la traçabilité d’éventuelles opérations effectuées depuis sa chute.

Une ordonnance judiciaire au cœur du différend

Selon une réponse bancaire datée du 17 juin 2026, les comptes personnels de l’ancien président et certains comptes joints auraient été frappés d’une mesure de saisie et de séquestre ordonnée le 16 octobre 2023 par un cabinet d’instruction spécialisé du Tribunal de première instance de Libreville. L’établissement invoquerait également une décision judiciaire du 11 novembre 2025 concernant les avoirs de Sylvia Bongo Ondimba.

Ali Bongo Ondimba soutient cependant ne pas avoir reçu copie de l’ordonnance initiale ni les informations permettant d’en apprécier précisément la portée. Un point demeure particulièrement sensible : la rupture de son accès bancaire remonterait au 30 août 2023, soit 47 jours avant la décision judiciaire invoquée. Ce décalage chronologique ne démontre aucune irrégularité à lui seul, mais appelle une clarification sur les éventuels actes ayant précédé l’ordonnance d’octobre.

Des soupçons d’opérations non autorisées à vérifier

Dans un courrier adressé au superviseur bancaire le 9 octobre 2026, l’ancien président exprimerait des soupçons concernant d’éventuels mouvements effectués sur ses comptes sans son autorisation durant sa résidence surveillée. Il réclamerait notamment une reconstitution des soldes, des débits et crédits, ainsi que l’identification des ordres et des bénéficiaires d’éventuelles transactions.

Ces accusations doivent être distinguées des faits établis. Aucun relevé bancaire complet ni rapport de contrôle indépendant présenté dans les éléments disponibles ne permet de confirmer l’existence d’un détournement. La production des écritures comptables et des titres judiciaires constitue donc une étape indispensable pour déterminer si les restrictions ont été régulièrement appliquées et si des mouvements contestables ont effectivement eu lieu.

La COBAC sollicitée pour examiner les pratiques bancaires

D’après les correspondances mentionnées dans le dossier, la COBAC aurait informé le requérant, par courrier du 1er octobre 2026, avoir demandé des renseignements à l’établissement concerné. L’ancien président solliciterait désormais des vérifications plus approfondies portant sur la conservation des données, la traçabilité des opérations et les procédures internes d’autorisation.

L’intervention du superviseur doit toutefois être distinguée de celle de la justice. La COBAC peut examiner le respect des règles prudentielles et des obligations bancaires, tandis que la validité et la mainlevée d’une mesure de séquestre relèvent des autorités judiciaires compétentes. Une demande de contrôle ne constitue ni une reconnaissance des accusations ni une sanction contre l’établissement.

La protection des déposants en toile de fond

Au-delà de la situation personnelle d’Ali Bongo Ondimba, ce différend soulève une question plus générale : dans quelles conditions un client dont les avoirs sont judiciairement gelés peut-il accéder aux informations bancaires qui demeurent légalement communicables ? La distinction entre l’interdiction de disposer de fonds et le droit de connaître les écritures relatives à ses comptes constitue un enjeu essentiel.

Pour les autorités de supervision de la CEMAC, l’examen de ce type de réclamation participe à la protection des déposants et à la confiance dans le système financier régional. Encore faut-il établir précisément les faits, sans assimiler une contestation judiciaire à une défaillance bancaire avérée. À ce stade, le dossier appelle avant tout des documents authentifiés, des vérifications indépendantes et des décisions motivées, seules susceptibles de départager les positions en présence.