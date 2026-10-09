Gabon : 60 361 épargnants concernés par les opérations de remboursement de La Poste SA

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Au Gabon, 60 361 épargnants figurent dans le fichier initial de La Poste SA, dans le cadre des opérations de remboursement engagées à la suite de sa liquidation. Ce chiffre, présenté lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, révèle l’ampleur du dossier et les défis auxquels les autorités sont confrontées pour restituer les avoirs des déposants. À ce stade, seuls 19 515 dossiers ont été validés dans le cadre d’une première tranche de remboursement.

La liquidation de La Poste SA continue de soulever d’importantes interrogations sur le sort des économies confiées à l’établissement par des milliers de Gabonais. Avec plus de 60 000 épargnants initialement recensés, les opérations de remboursement constituent un enjeu financier et social majeur. Si le gouvernement fait état d’avancées administratives, les chiffres communiqués montrent qu’une grande partie des déposants demeure en dehors de la première tranche de traitement.

Moins d’un tiers des dossiers dans la première tranche

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, 19 515 dossiers ont été vérifiés et retenus pour la première tranche, soit environ 32 % des 60 361 épargnants initialement recensés. Cette proportion témoigne de l’ampleur des opérations restant à conduire.

Le gouvernement précise que 18 972 bons de paiement ont été émis par le Trésor public, dont 16 965 remis aux bénéficiaires. Par ailleurs, 543 dossiers concernent des virements bancaires. Ces données renseignent sur l’avancement administratif, sans permettre de déterminer le nombre exact d’épargnants ayant effectivement encaissé leurs fonds.

Des remboursements encore à finaliser

Au total, 2 007 bons de paiement émis restent à retirer, tandis que 325 dossiers de virement bancaire attendent encore la transmission des relevés d’identité bancaire des bénéficiaires.

Les autorités ont fixé au 30 octobre 2026 la date limite de retrait des bons disponibles, avant leur retour au Trésor public. Cette échéance impose une communication efficace auprès des déposants concernés.

Une attente persistante pour les autres épargnants

Au-delà de la première tranche, plus de 40 000 épargnants figurant dans le fichier initial ne sont pas encore compris parmi les dossiers validés. Le communiqué ne précise ni le calendrier des prochaines tranches, ni le montant global des sommes restant à restituer.

Pour les autorités, l’enjeu sera désormais d’accélérer le traitement des dossiers et de garantir la transparence des opérations. Car derrière les 60 361 épargnants recensés se trouvent autant de situations financières dont le règlement demeure essentiel pour restaurer la confiance dans les mécanismes publics de remboursement.