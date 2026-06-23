Ngounié : Pacôme Kossy découvre l’impact des coopératives accompagnées par Olam Palm Gabon

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En marge de sa visite des installations d’Olam Palm Gabon dans la province de la Ngounié, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, a rencontré plusieurs coopératives rurales soutenues par l’entreprise. Une immersion qui a permis de mesurer l’impact des projets communautaires développés autour des clusters de Mouila et de Ndendé en faveur de l’entrepreneuriat local et du développement rural.

Au-delà de ses activités agricoles et industrielles, Olam Palm Gabon poursuit sa stratégie d’accompagnement des communautés riveraines. C’est dans ce cadre que le ministre de l’Agriculture a échangé avec les responsables de plusieurs coopératives bénéficiant de l’appui de l’entreprise dans les zones de Mouila et de Ndendé.

Ces échanges ont permis aux bénéficiaires de présenter les résultats obtenus grâce aux programmes de développement communautaire mis en œuvre depuis plusieurs années. Agriculture, élevage, transformation alimentaire, commerce ou encore services, les initiatives soutenues couvrent plusieurs secteurs d’activité essentiels à la diversification des revenus en milieu rural.

Plus de 400 projets soutenus dans 86 villages

Selon les données présentées lors de cette rencontre, plus de 400 projets générateurs de revenus ont été accompagnés dans 86 villages partenaires. Ces actions mobilisent près de 30 coopératives rurales et profitent à plusieurs centaines de femmes et d’hommes engagés dans des activités économiques locales.

Les représentants des coopératives ont notamment salué l’apport des formations, de l’accompagnement technique et du suivi assuré par les équipes d’Olam Palm Gabon. Des dispositifs qui contribuent à renforcer la viabilité des projets et à améliorer durablement les conditions de vie des populations concernées.

Un levier pour le développement rural

Pour Pacôme Kossi, cette visite a été l’occasion de constater concrètement comment les initiatives économiques locales peuvent participer au développement des territoires. En soutenant l’entrepreneuriat rural et les activités génératrices de revenus, Olam Palm Gabon contribue à la création d’un tissu économique local plus dynamique et plus résilient.

Cette approche s’inscrit dans une logique de développement partagé où les retombées économiques de l’activité agro-industrielle bénéficient également aux communautés riveraines. À travers ces programmes, l’entreprise illustre également l’importance des partenariats entre le secteur privé, les pouvoirs publics et les populations locales pour favoriser l’inclusion économique et renforcer les opportunités dans les zones rurales. Un modèle qui participe aux ambitions nationales de développement agricole, de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté en milieu rural.