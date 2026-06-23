CAMES : Oligui Nguema se pose en « premier défenseur » de l’enseignement supérieur et de la recherche

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Élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre international des Palmes académiques du CAMES le 23 juin 2026 à Libreville, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a saisi cette occasion pour réaffirmer son ambition de faire de l’enseignement supérieur et de la recherche un levier stratégique du développement du Gabon. Un discours marqué par un hommage appuyé aux enseignants, aux chercheurs et aux étudiants.

Recevant la plus haute distinction décernée par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), le président de la République a tenu à dépasser la dimension protocolaire de l’événement pour adresser un message fort à la communauté académique nationale et africaine. « Être élevé au grade de Grand-Croix dans l’Ordre international des Palmes académiques du CAMES est un honneur qui m’oblige », a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema devant les responsables du CAMES, les membres du gouvernement, les universitaires et les étudiants réunis pour la cérémonie.

Pour le chef de l’État, cette distinction ne constitue pas une reconnaissance personnelle, mais traduit l’importance accordée par le Gabon à la connaissance, à la science et à l’innovation comme moteurs du développement.

L’enseignement supérieur érigé en priorité nationale

Dans son allocution, le président de la République a rappelé sa conviction selon laquelle aucun pays ne peut construire durablement son avenir sans investir dans l’éducation, la recherche et la formation des élites. « Il n’y a pas de destin national sans un enseignement et une recherche forte et responsable », a-t-il martelé.

Saluant le rôle joué par le CAMES depuis sa création en 1968 dans l’harmonisation et l’amélioration des systèmes universitaires africains, Brice Clotaire Oligui Nguema a également rendu hommage aux enseignants et chercheurs qu’il a qualifiés de « bâtisseurs de l’avenir du Gabon et de l’Afrique ». Reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs du monde académique, le chef de l’État a estimé que leurs conditions de travail et de vie méritaient une attention particulière de la part des pouvoirs publics.

Un engagement en faveur des enseignants et des étudiants

Au-delà du symbole, le président de la République a transformé cette distinction en engagement politique. « J’accepte cette décoration sans orgueil, mais comme un serment », a-t-il affirmé, promettant de poursuivre les efforts destinés à améliorer les conditions d’exercice des enseignants-chercheurs ainsi que les conditions d’apprentissage des étudiants.

Dans ce sens, il a invité le gouvernement à faire de l’enseignement supérieur et de la recherche un axe majeur de son action publique. Pour le chef de l’État, chaque université construite, chaque laboratoire créé et chaque investissement dans la connaissance constituent des instruments essentiels de lutte contre l’ignorance et des leviers de souveraineté pour les États africains.

Le CAMES, partenaire stratégique de l’Afrique du savoir

En recevant cette distinction, Brice Clotaire Oligui Nguema a également réaffirmé la place du Gabon au sein du CAMES, organisation qui regroupe aujourd’hui 19 États membres et qui œuvre à la promotion de l’excellence académique sur le continent.

Concluant son discours sur une note résolument tournée vers l’avenir, le président gabonais s’est engagé à demeurer « le premier défenseur de l’enseignement et de la recherche », avant de lancer un vibrant appel en faveur de la science, du savoir et de la coopération universitaire africaine. Un message qui intervient dans un contexte où le Gabon ambitionne de renforcer son capital humain afin d’accompagner la diversification de son économie et la modernisation de ses institutions sous la Ve République.