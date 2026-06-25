​​Défense : hélicoptères de combat et frégates, le Gabon muscle son arsenal militaire

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Face à l’évolution des menaces sécuritaires dans le Golfe de Guinée et à la nécessité de renforcer la souveraineté nationale, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé un important programme de modernisation des Forces de défense et de sécurité. Parmi les mesures phares figurent l’acquisition d’hélicoptères de combat MI-35 et de nouvelles frégates destinées à renforcer les capacités opérationnelles du Gabon sur terre, en mer et dans les airs.

Dans son discours sur l’état de la Nation, le chef de l’État a dressé un bilan positif des efforts engagés depuis le début de la Transition pour renforcer l’appareil sécuritaire du pays. Selon lui, les effectifs des Forces de défense et de sécurité ont été renforcés, tandis que de nouveaux moyens roulants, équipements spécialisés, postes avancés, commissariats et casernes ont été construits ou réhabilités à travers le territoire national. Ces investissements traduisent la volonté des autorités de doter le Gabon d’un outil de défense plus moderne, capable de répondre aux nouveaux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.

Le Golfe de Guinée au cœur des préoccupations

L’une des annonces majeures concerne la commande d’hélicoptères d’attaque de type MI-35 ainsi que de frégates destinées à renforcer les capacités de surveillance et d’intervention du pays. Pour l’exécutif, ces acquisitions répondent à la montée de menaces dites asymétriques, notamment la piraterie maritime qui continue d’affecter le Golfe de Guinée, l’une des principales zones de circulation commerciale du continent africain.

Au-delà de la lutte contre la piraterie, ces équipements doivent également permettre de mieux combattre l’exploitation illégale des ressources naturelles, la criminalité transfrontalière et certaines formes de grand banditisme qui menacent la stabilité nationale.

Une nouvelle doctrine de souveraineté

Cette montée en puissance des capacités militaires s’inscrit dans une vision plus large de souveraineté portée par le président de la République. Dans un contexte régional marqué par des recompositions géopolitiques et des défis sécuritaires croissants, Libreville entend renforcer sa capacité à protéger ses frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Le chef de l’État a également annoncé qu’une loi de programmation militaire couvrant la période 2026-2030 est actuellement en examen. Ce texte doit permettre de planifier les investissements nécessaires à la modernisation des Forces armées gabonaises et à l’amélioration de leurs capacités opérationnelles. Une démarche similaire est également prévue pour les Forces de sécurité.

Sécurité et développement, un même combat

Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, la sécurité constitue désormais un préalable au développement économique. Le renforcement du maillage sécuritaire, la modernisation des équipements et l’amélioration de la mobilité des forces visent à créer un environnement plus favorable aux investissements et à la protection des populations. « Mon ambition est de faire de la Défense et de la Sécurité un levier permanent de stabilité, de souveraineté et de développement pour notre pays », a déclaré le chef de l’État devant le Congrès.

À travers ces annonces, le Gabon confirme ainsi sa volonté de moderniser son outil de défense et de s’adapter à un environnement sécuritaire de plus en plus complexe. Un chantier ambitieux dont les premières réalisations seront particulièrement observées au cours des prochaines années.