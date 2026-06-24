Axe Bambouchine- Montalier Bangolo : à quand le lancement des travaux de réhabilitation ? 

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Des nids-de-poule, la poussière en saison sèche et les bourbiers en période de pluies, l’axe Bambouchine-Montalier Bangolo dans le 6ème arrondissement de Libreville, situé pourtant en pleine capitale offre un spectacle de désolation. Les habitants empruntant cette voie n’en peuvent plus. Face à cette situation qui perdure depuis plusieurs années, les populations interpellent une nouvelle fois les autorités.

À certains endroits, la chaussée est pratiquement impraticable, compliquant les déplacements des riverains et accentuant leur sentiment d’abandon. Pour de nombreux habitants, cette route est devenue le symbole des promesses non tenues. « Cela fait plus de 45 ans que nous attendons une véritable réhabilitation », déplore Loïc Mouloungui Ndzengue, autochtone du quartier. Les riverains rappellent qu’un projet d’aménagement avait été entamé par une entreprise de BTP qui avait posé quelques pavés avant de quitter le chantier sans jamais revenir. Depuis, plus aucun signe de reprise des travaux n’a été observé.

Un quotidien de plus en plus difficile

Au-delà de l’état de la route, les habitants dénoncent les multiples difficultés qui découlent de cet enclavement. Le transport est devenu un véritable casse-tête, avec un seul véhicule de transport clandestin desservant un quartier de plus de 500 habitants. Les mères de famille, les élèves et les commerçants sont particulièrement pénalisés. À cela s’ajoute le manque d’eau potable, un problème qui s’est aggravé ces derniers mois. Selon les témoignages recueillis sur place, certains ménages peuvent rester une à deux semaines sans eau courante.

Ce cumul de difficultés nourrit un profond sentiment de désespoir au sein de la population. « On a l’impression que notre quartier est oublié alors que le développement touche progressivement d’autres zones de Libreville », confie un riverain. Malgré tout, les habitants continuent d’espérer une intervention des pouvoirs publics avant le retour de la saison des pluies, qui risque de rendre la route encore plus impraticable.

Un appel au chef de l’État

À travers leurs témoignages, les populations de Bambouchine lancent un appel au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin que la réhabilitation de cet axe soit enfin inscrite parmi les priorités. Pour ces habitants qui vivent depuis des décennies dans des conditions difficiles, le lancement des travaux représenterait bien plus qu’un simple chantier routier, il serait le signe que leur quartier n’est plus oublié et qu’il peut, lui aussi, prétendre au développement.