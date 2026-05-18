AGASA : 7 étapes pour reprendre la production et vente de boissons artisanales 

Ecouter l'article

L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a communiqué sur le processus de mise aux normes sanitaires des producteurs de boissons artisanales. Ce cheminement en sept étapes vise à accompagner les opérateurs vers un retour d’activité conforme aux normes d’hygiène et de sécurité.

La première étape consiste à se faire enregistrer auprès du bureau de l’Agasa le plus proche de son secteur. Il est conseillé de contacter le 1411 pour une meilleure orientation. Cette étape sera sanctionnée par la remise d’un Guide simplifié et d’un programme de formation. Viennent ensuite l’identification d’un local spécifiquement dédié à la production, puis son aménagement selon les recommandations du guide conçu par les techniciens de l’AGASA.

Des exigences sanitaires pour une meilleure structuration

La troisième étape concerne l’équipement de l’unité de production ou de transformation. Ici, les producteurs doivent se doter du matériel nécessaire pour fabriquer, conserver et distribuer les produits dans les meilleures conditions. L’étape suivante porte sur l’élaboration de protocoles de production et de préparation. Un document essentiel pour la constitution du dossier de demande d’agrément sanitaire. Les opérateurs devront y préciser, de manière simple, la composition des produits, les dosages utilisés, les conditions de conservation et les méthodes de fabrication.

L’Agasa prévoit également une demande d’audit sanitaire. Cette évaluation doit permettre d’examiner les conditions de fabrication, d’identifier les améliorations à apporter et d’accompagner les producteurs pour une meilleure conformité. À cela s’ajoute le prélèvement d’échantillons des produits finis pour analyse au Laboratoire d’analyse alimentaire de l’Agasa. L’objectif étant de vérifier la qualité et fiabilité des protocoles appliqués. Enfin la dernière étape ouvre la voie à la reprise ou au lancement effectif des activités qui s’accompagnent de l’agrément sanitaire.

L’Agasa souligne toutefois que « la durée du parcours dépend de la capacité de chaque opérateur à remplir les conditions énumérées ». Pour rappel, ce processus fait suite à l‘interdiction de commercialisation de boissons artisanales à savoir le bissap, le lait caillé, le gingembre, glaces et autres.