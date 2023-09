AFRIMMA : Emma’a et Espoir la tigresse rentrent bredouille

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’elles avaient annoncé leurs nominations respectives en grande pompe sur leurs différents réseaux sociaux, les chanteuses gabonaises Emma’a et Espoir la tigresse rentrent finalement bredouille de Dallas aux États-Unis. En effet, lors de la cérémonie de récompense qui s’est tenue dimanche dernier, les artistes n’ont rien remporté en matière de trophées.

Encore un échec pour les chanteuses qui se retrouvent très souvent sélectionnées aux mêmes événements et dans les mêmes catégories. Emma’a et Espoir la tigresse avaient été nominées à la 10ème édition des AFRIMMA. C’était donc une occasion pour les panthères de faire briller le drapeau gabonais de mille feux à l’international.

En effet, les campagnes de communication effectuées par les artistes et les votes de leurs fanbases respectives ont été vaines. Puisque celles-ci rentrent du Meyerson Symphony Center de la ville de Dallas, dans l’État du Texas aux Etats-Unis, sans aucun trophée dans leur valise. Une expérience qui semble les pousser à travailler encore un peu plus.

Depuis le pays de l’oncle Sam Espoir la Tigresse a déclaré « pas grave, nous aurons d’autres nominations ». Des propos qui révèlent la tristesse de l’artiste, mais aussi son courage, car la féline en chef compte saisir les prochaines opportunités qui s’offriront à elle. Emma’a quant à elle demeure silencieuse et préfère se concentrer sur la sortie prochaine de son premier EP en collaboration avec le producteur international Seysey.



Pour rappel, les African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA) sont un événement culturel africain qui met en lumière les artistes les plus talentueux et les plus influents de la scène musicale du continent. Il est tout aussi important de souligner que la talentueuse gabonaise Shan’l a déjà été récompensée à cette cérémonie prestigieuse.