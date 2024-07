Gabon : un service d’urgence désormais disponible au Samu social 

Ecouter l'article

D’innovation en innovation, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social créé en 2017 par le Dr. Wenceslas Yaba, par ailleurs Coordinateur général, dispose désormais d’un service d’urgence. Lequel contribuera à une meilleure prise en charge immédiate des patients.

Outil indispensable pour la couverture sanitaire gratuite sur tout le territoire national, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social ne cesse de se déployer pour répondre au mieux aux besoins des compatriotes, notamment les plus démunis. Pour ce faire, le Dr. Wenceslas Yaba a procédé récemment à l’inauguration du service d’urgence du Samu social. Une salle aménagée et équipée pour recevoir à tout heure les malades.

Salle d’urgence disponible au siège du Samu social

« Nous n’aurons plus à chercher des places dans les hôpitaux tard dans la nuit. Désormais au Samu social gabonais, nous pourrons les prendre en charge » a déclaré l’ambulancière. Ainsi, selon le médecin du Samu social, le Dr. Joël Anguilet, cette salle d’urgence permettra d’évaluer et de traiter les urgences vitales en attente du transfert inter-hospitalier. « Nous avons des lits et tout ce qu’il nous faut pour prendre correctement en charge les patients ici au siège du Samu social gabonais avant de les transférer dans les établissements de Santé » a t-il confié.



Il faut dire que le Samu social gabonais compte désormais une antenne dans les 9 provinces pour répondre aux besoins sanitaires des populations et ce, gratuitement. Une avancée de la structure, qui constitue aussi une manière pour le Dr. Wenceslas Yaba de réaffirmer son engagement à offrir des soins de santé de qualité aux populations vulnérables. Il est important de souligner que cette salle d’urgence comporte également un bloc opératoire et un respirateur d’anesthésie et de réanimation combiné. « Sachez que la lutte contre les décès évitables est notre principal leitmotiv, gloire à Dieu » a conclu le Coordinateur général, le Dr. Wenceslas Yaba.