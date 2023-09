Gabon : le Gén. Oligui Nguema ne cache plus ses ambitions présidentielles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si dans la charte de la transition, la question de l’éligibilité du président de la Transition n’est pas explicitement évoquée et continue de faire débat au sein de l’opinion, le Général de brigade Brice Oligui Nguema vient de manière implicite de lever le voile sur ses intentions. Dans une interview accordée à Jeune Afrique ce mercredi 20 septembre, le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a laissé entendre qu’il n’était pas concerné par l’inéligibilité des personnalités membres de la transition.

Si les articles 40, 44, 52 et 54 évoquent clairement l’inéligibilité du Vice-président, du gouvernement, des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et du président de la Cour constitutionnelle à la présidentielle post-transition, le débat demeure quant au statut du président du CTRI. En effet, la Charte de la transition est muette sur ce sujet.

Si par déduction, certains observateurs estiment qu’étant ministre de la Défense nationale, le Général de brigade Brice Oligui Nguema peut être considéré comme inéligible, des doutes subsistent au sein de l’opinion. Interrogé par le site Mondafrique l’universitaire américain, auteur et membre du Think thank Hoover institution Brett L. Carter a souligné que le silence sur cette question est « inquiétant ».

Des ambitions présidentielles d’Oligui Nguema désormais visible !

« Le nouveau régime semble également avoir pris le contrôle de l’appareil de propagande des Bongo, qui semble de plus en plus faire de la propagande pour Brice M. Brice Oligui Nguema. Je pense qu’il est probable qu’Oligui Nguema se présentera aux élections », a-t-il confié à nos confrères. D’ailleurs, dans son interview accordée à Jeune Afrique, n’a pas caché cette ambition à se porter candidat à la présidentielle qui sera organisée à la fin de la transition.



« L’esprit de la charte est de s’assurer que toutes les personnalités ayant un rôle prépondérant dans la restauration des institutions et l’écriture de la Constitution ou la révision du Code électoral ne soient pas tentées d’écrire en leur faveur les éléments susceptibles de biaiser une fois de plus le processus électoral. Le président de la Transition n’étant pas un des acteurs de la mise en œuvre du nouveau code électoral et de la nouvelle Constitution, il n’est donc pas soumis à cette restriction », a déclaré le Général Brice Oligui Nguema. Une sortie qui laisse donc aucun doute sur les intentions même si d’autres acteurs de la transition à l’instar du premier ministre Raymond Ndong Sima ont estimé que ce dernier ne devrait pas se présenter.