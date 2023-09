Gabon : la transition au cœur de l’échange entre le Gén. Oligui Nguema et Jean Ping

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 21 septembre 2023, le président de la Transition s’est entretenu au Palais du Bord mer avec le leader de la Coalition pour la nouvelle République et ancien candidat à l’élection présidentielle d’aout 2016, Jean Ping. Une rencontre accès sur le processus de transition afin d’aboutir à un véritable essor du pays.

Si au lendemain de la prise de pouvoir des Forces armées gabonaises (FAG) réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), sa coalition avait salué cette action, la rencontre entre le nouvel homme fort de Libreville et Jean Ping était très attendu au sein de l’opinion nationale. Une rencontre qui s’inscrit dans la droite ligne de la série de consultations entreprises par le président de la Transition avec les forces vives de la Nation.

Jean Ping prêt à accompagner le processus de transition

Ainsi, au cours de ce tête-à-tête, les deux personnalités ont évoqué « les mesures prises par le Comité de la Transition pour la Restauration des Institutions afin de réorganiser le pays ». À cet effet, l’ancien président de la Commission de l’Union africaine Jean Ping a salué le processus de transition du Gabon entamé par le Général Brice Clotaire Oligui Nguéma et il a d’ailleurs saisi cette rencontre pour exprimer sa disponibilité à contribuer à la bonne marche de ce processus.

Par ailleurs, en deuxième heure, le Général Brice Oligui Nguema a reçu le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi Kinga. « Le membre du gouvernement de la Transition est venu faire au Chef de l’État un point sur les dossiers prioritaires et sur les mécanismes mis en place pour la mobilisation des recettes de l’État en vue de financer la Transition, les projets de développement et les réformes institutionnelles », indique le communiqué de la présidence de la transition.