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Tourisme : Ecuele Manga, Mpaka et Roméo MD égéries de la destination Gabon !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 22 juin 2026 à 14h30min
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Pr. Marcelle Ibinga et le comédien Roméo © D.R.
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Sous l’impulsion du Ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat, Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa, Bruno Ecuele Manga, Nelly Obono et Jean-Claude Mpaka ont été officiellement désignés Égéries du Tourisme Durable et de l’Artisanat Gabonais ainsi que de la Caravane Touristique du Gabon 2026.

Sport, culture, élégance, leadership et engagement : ces trois personnalités incarnent l’excellence gabonaise et les valeurs d’un pays riche de sa biodiversité, de son patrimoine culturel exceptionnel et de son hospitalité légendaire. À travers leur image et leur influence, ils auront pour mission de faire découvrir au monde entier les trésors du Gabon et d’encourager les Gabonais à explorer leur propre pays.

La destination Gabon portée par ses porte-étendard culturel !

Des plages préservées de Pongara aux paysages spectaculaires de la Lopé, des forêts luxuriantes aux traditions artisanales ancestrales, le Gabon entend affirmer son statut de destination d’exception en Afrique. Pour donner encore plus d’éclat à cette campagne, l’humoriste Roméo MD a été nommé Ambassadeur officiel de la 3e édition de la Caravane Touristique du Gabon. Une initiative gouvernementale qui a déjà fait des émules par les réussites passées.

Grâce à sa popularité et à sa proximité avec les populations, il participera activement à la mobilisation des Gabonais autour de cette grande aventure de découverte et de valorisation des richesses nationales. À travers ces ambassadeurs de renom, le Ministère du Tourisme Durable et de l’Artisanat démontre que notre pays est une terre d’émotions, d’expériences uniques et d’opportunités. Plus qu’une destination, le Gabon est une invitation au voyage, à l’émerveillement et à la rencontre.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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