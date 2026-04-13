Port-Gentil : le chantier de l’axe Forasol-Mbega encore à l’arrêt ! 

Ecouter l'article

Le soulagement tant attendu par les Marigovéens devra encore patienter. Selon des informations rapportées par le média local Ogooué Maritime Infos (OMI), le chantier stratégique du tronçon Forasol/Mbega, situé sur la Route Nationale 8, accuse un nouveau coup d’arrêt, malgré les promesses de livraison imminentes.

Le feuilleton de cet axe de 10 kilomètres sur un total de 20 dure depuis des années. Après plusieurs interruptions, les travaux avaient pourtant repris en novembre 2025 sous l’impulsion d’Edgard Moukoumbi, l’actuel ministre des Travaux publics. À l’époque, une livraison officielle avait été annoncée pour mars 2026. Mais à ce jour, le constat dressé par OMI est sans appel : les engins sont à nouveau silencieux.

Un financement public « en dents de scie »

Contrairement à d’autres projets de voiries secondaires où la gestion des entreprises est parfois mise en cause, le blocage de l’axe Forasol/Mbega semble incomber directement à l’État. Selon les sources citées par Ogooué Maritime Infos, le financement public serait décaissé de manière irrégulière, empêchant ainsi l’entreprise adjudicataire de maintenir une cadence constante.

Pourtant, le chantier est loin d’être au point mort. Le niveau d’exécution global est estimé à 63 %. Les étapes les plus lourdes, telles que le terrassement et la pose de la couche de base en grave bitume, sont réalisées à près de 99,5 %.

37 % restants : le dernier kilomètre est le plus long

Si la route est déjà partiellement ouverte à la circulation, elle demeure inachevée et potentiellement dangereuse. Pour atteindre les 100 %, il reste encore à réaliser la pose de la couche de roulement en béton bitumineux (5 cm) ; l’installation de la signalisation horizontale et verticale et la finalisation des ouvrages d’assainissement.

L’enjeu est pourtant de taille pour la province. Ce tronçon est le cordon ombilical devant relier Port-Gentil, poumon économique du pays, au reste du territoire national. Pour les populations, l’achèvement de cette route représente un levier indispensable pour faire baisser le coût de la vie et dynamiser les échanges commerciaux. L’attente, désormais, se tourne vers un signal fort du gouvernement pour une reprise durable.