ONDSC : Joannick Ngomo Obiang annonce la construction des maisons de jeunes

C’est à la faveur d’un entretien accordé à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) que Joannick Ngomo Obiang, directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC) a annoncé la construction prochaine des maisons de jeunes dans toutes les provinces.

Après le lancement du programme pilote portant construction des plateaux sportifs et des parcs urbains sur toute l’étendue du territoire national, le directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture s’engage sur un tout autre chantier. Il s’agit des maisons de jeunes.

Bientôt des maisons de jeunesse

En attendant d’être garni, le compte d’affectation spécial (CAS) loisirs devrait fonctionner avec la flexibilité et l’optimisation impulsées par Joannick Ngomo Obiang. Engagé à poursuivre dans la dynamique positive qui le caractérise, le Directeur général de l’ONDSC a parlé à cœur ouvert lors de son entretien accordé à la rédaction de Gabon Media Time.

Visant l’innovation, le patron de l’Office national de développement du sport et de la culture a révélé son ambition de construire « une maison de jeunes accessible à tous et dans toutes les provinces ». Un espace aménagé dédié à l’épanouissement des populations jeunes et ce, dans plusieurs domaines.

Mettre un terme à l’oisiveté !

Selon Joannick Ngomo Obiang, au-delà de son aspect pratique, cette structure éducative et de loisirs devrait emporter des modalités modernes. Le premier responsable de l’ONDSC prévoit « une salle multimédia, de bibliothèque, de formation, de conseillers en formation pour réorienter quand ils ne sont pas dans la bonne province ».

Il faut souligner que chaque maison de jeunes sera propre à sa province. Les formations qui y seront données aux jeunes visent leur épanouissement social et leur intégration sociale. Un projet qui se veut être une solution à l’exode rural et au chômage dans notre pays.