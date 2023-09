Gabon : l’ONDSC inaugure un plateau sportif à Franceville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Joannick Ngomo Obiang, Directeur général de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC) a procédé, le jeudi 21 septembre 2023, à l’inauguration d’un plateau sportif à Franceville. Implanté à la place des fêtes de ladite localité, cet espace de loisir permettra aux jeunes de s’épanouir en pratiquant sainement plusieurs activités sportives.

Après le plateau sportif d’Oyem et d’Akanda, c’est au tour de la ville de Franceville d’être dotée de ce véritable outil devant favoriser le développement du sport. C’est à la faveur d’une cérémonie d’inauguration déroulée en présence des autorités administratives et politiques de cette ville que le Directeur général de l’ONDSC a réceptionné cet espace multisports.

Un plateau sportif opérationnel à Franceville

Sis à la place des fêtes de Franceville, cet espace de loisirs est une structure en béton armé sur superficie de près de 1000m². Les matériaux utilisés sont des tubes en acier inoxydable. Quant au sol, il est recouvert d’un tapis visant à atténuer les chocs des usagers en cas de chute. La jeunesse du chef-lieu du Haut-Ogooué jouit dès lors d’un espace d’épanouissement.

En effet, plusieurs activités sportives y seront pratiquées. Au nombre desquelles le football, le handball, le basketball, le volleyball, le tennis, le badminton et même le hockey sur gazon. L’espace comprendra un espace street-workout. Les adeptes de culturisme ne seront pas mis de côté. Pour l’heure les travaux suivent leur cours normal en attente de livraison.

Les autorités de la ville satisfaites

Présents à cette cérémonie inouïe, le Directeur provincial des Sports et de la Jeunesse, n’a pas manqué de traduire sa satisfaction. « Cette infrastructure vient à point nommé, en ce qu’elle vient combler un manque et répondre de façon concrète à un besoin longtemps exprimé par la jeunesse altogovéenne », a souligné Emery Elingui Ogandaga.

Pour sa part, le 1er maire adjoint de Franceville a salué l’initiative de l’Office national de développement du sport et de la culture. Selon Norbert Mouyabi, cette structure est un plus pour « l’embellissement de la ville, tout en permettant aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer des activités saines pour leur bien-être, car le sport c’est la santé ». L’opération s’étendra à d’autres localités.