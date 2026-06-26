Gabon : le 1er octobre devient la Journée nationale du retraité et de la personne âgée

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Le gouvernement gabonais franchit une nouvelle étape dans la reconnaissance des aînés. Réuni en Conseil des ministres ce 25 juin 2026, l’exécutif a examiné un projet de décret instituant la Journée nationale du retraité et de la personne âgée, désormais célébrée chaque 1er octobre. Une initiative destinée à valoriser la contribution des seniors au développement du pays et à renforcer la solidarité entre les générations.

Le Gabon entend désormais consacrer une journée officielle à celles et ceux qui ont contribué à bâtir l’administration, l’économie et la société nationale. Réuni sous la présidence du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a examiné un projet de décret instituant la Journée nationale du retraité et de la personne âgée.

Pris en application de l’article 95 de la Constitution, ce texte traduit la volonté des pouvoirs publics de mieux reconnaître la place des retraités et des personnes âgées dans la société gabonaise, tout en attirant l’attention sur les défis liés au vieillissement de la population.

Le 1er octobre consacré aux retraités et aux aînés

Le projet de décret prévoit que cette journée sera célébrée chaque 1er octobre sur l’ensemble du territoire national. Ce choix n’est pas anodin puisqu’il correspond à la Journée internationale des personnes âgées instaurée par l’Organisation des Nations unies (ONU).

À travers cette harmonisation avec le calendrier international, le gouvernement souhaite inscrire le Gabon dans une dynamique mondiale de valorisation des personnes âgées, tout en donnant une portée nationale à cette célébration. Cette journée sera ainsi l’occasion de rendre hommage aux retraités, de reconnaître leur engagement au service de la Nation et de rappeler leur rôle dans la transmission des savoirs, des valeurs et de la mémoire collective.

Valoriser l’expérience et renforcer la solidarité

Au-delà de son caractère symbolique, cette initiative poursuit plusieurs objectifs. Les autorités entendent promouvoir la solidarité intergénérationnelle, encourager le respect des aînés et sensibiliser l’ensemble de la société aux réalités du vieillissement.

Le projet vise également à mieux prendre en compte les préoccupations des personnes âgées, qu’il s’agisse de leur protection sociale, de leur intégration ou de leur qualité de vie, tout en valorisant l’expérience qu’elles continuent d’apporter à la société.

Une reconnaissance institutionnelle des bâtisseurs de la Nation

Avec l’institution de cette Journée nationale, le gouvernement souhaite inscrire durablement la reconnaissance des retraités dans les politiques publiques. Cette décision marque la volonté des autorités de placer les aînés au cœur de la cohésion sociale, en rappelant que leur parcours, leur expérience et leur engagement constituent un patrimoine humain précieux pour le Gabon.

Au-delà de la célébration annuelle, cette initiative pourrait également offrir un cadre de réflexion sur les politiques en faveur du vieillissement, dans un contexte où les enjeux liés à la protection des personnes âgées prennent une importance croissante au sein des sociétés africaines.