A La UneDerniers articlesSOCIETE

Gabon : le 1er octobre devient la Journée nationale du retraité et de la personne âgée

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 26 juin 2026 à 10h32min
1 515 Temps de lecture 1 minute
Manifestation des retraités civils et militaires © D.R.
Ecouter l'article

Le gouvernement gabonais franchit une nouvelle étape dans la reconnaissance des aînés. Réuni en Conseil des ministres ce 25 juin 2026, l’exécutif a examiné un projet de décret instituant la Journée nationale du retraité et de la personne âgée, désormais célébrée chaque 1er octobre. Une initiative destinée à valoriser la contribution des seniors au développement du pays et à renforcer la solidarité entre les générations.

Le Gabon entend désormais consacrer une journée officielle à celles et ceux qui ont contribué à bâtir l’administration, l’économie et la société nationale. Réuni sous la présidence du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a examiné un projet de décret instituant la Journée nationale du retraité et de la personne âgée.

Pris en application de l’article 95 de la Constitution, ce texte traduit la volonté des pouvoirs publics de mieux reconnaître la place des retraités et des personnes âgées dans la société gabonaise, tout en attirant l’attention sur les défis liés au vieillissement de la population.

Le 1er octobre consacré aux retraités et aux aînés

Le projet de décret prévoit que cette journée sera célébrée chaque 1er octobre sur l’ensemble du territoire national. Ce choix n’est pas anodin puisqu’il correspond à la Journée internationale des personnes âgées instaurée par l’Organisation des Nations unies (ONU).

À travers cette harmonisation avec le calendrier international, le gouvernement souhaite inscrire le Gabon dans une dynamique mondiale de valorisation des personnes âgées, tout en donnant une portée nationale à cette célébration. Cette journée sera ainsi l’occasion de rendre hommage aux retraités, de reconnaître leur engagement au service de la Nation et de rappeler leur rôle dans la transmission des savoirs, des valeurs et de la mémoire collective.

Valoriser l’expérience et renforcer la solidarité

Au-delà de son caractère symbolique, cette initiative poursuit plusieurs objectifs. Les autorités entendent promouvoir la solidarité intergénérationnelle, encourager le respect des aînés et sensibiliser l’ensemble de la société aux réalités du vieillissement.

Le projet vise également à mieux prendre en compte les préoccupations des personnes âgées, qu’il s’agisse de leur protection sociale, de leur intégration ou de leur qualité de vie, tout en valorisant l’expérience qu’elles continuent d’apporter à la société.

Une reconnaissance institutionnelle des bâtisseurs de la Nation

Avec l’institution de cette Journée nationale, le gouvernement souhaite inscrire durablement la reconnaissance des retraités dans les politiques publiques. Cette décision marque la volonté des autorités de placer les aînés au cœur de la cohésion sociale, en rappelant que leur parcours, leur expérience et leur engagement constituent un patrimoine humain précieux pour le Gabon.

Au-delà de la célébration annuelle, cette initiative pourrait également offrir un cadre de réflexion sur les politiques en faveur du vieillissement, dans un contexte où les enjeux liés à la protection des personnes âgées prennent une importance croissante au sein des sociétés africaines.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 26 juin 2026 à 10h32min
1 515 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Gabon : Communiqué final du Conseil des ministres du 25 juin 2026 

26 juin 2026 à 8h40min

Gabon : le rapport V-Dem 2026 retire le pays des démocraties en recul

25 juin 2026 à 20h21min

THE 2026 : UOB, USTM et USS absentes des 3311 meilleures universités en 2026

25 juin 2026 à 18h17min

Lalala Dakar : cinq voleurs présumés de compteurs d’eau interpellés

25 juin 2026 à 18h10min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] THE 2026 : UOB, USTM et USS absentes des 3 311 meilleures universités en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] THE 2026 : UOB, USTM et USS absentes des 3 311 meilleures universités en 2026
[#VôVô] Prince Kiala, artiste chanteur parle de son show du 18 juillet 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#VôVô] Prince Kiala, artiste chanteur parle de son show du 18 juillet
[#Reportage] Lalala Dakar : 5 voleurs présumés de compteurs d’eau interpellés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Lalala Dakar : 5 voleurs présumés de compteurs d’eau interpellés
[#Journal] Le 19H30 du 25 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 25 Juin 2026
[#Reportage] Gabon : condensé du Conseil des ministres 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : condensé du Conseil des ministres
[#Reportage] Gabon : 22 milliards FCFA de plus pour la route Lébamba–Mbigou 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : 22 milliards FCFA de plus pour la route Lébamba–Mbigou
S'abonner
Bouton retour en haut de la page