Libreville : la Jeune Garde au chevet au chevet des pensionnaires du centre de gériatrie de Melen

Le vendredi 22 décembre 2023, les membres du réseau international La Jeune Garde se sont rendus au chevet des personnes âgées du Centre national de Gériatrie-Gérontologie (CNGG) de Melen. Une visite qui intervient dans le cadre de leurs activités et au cours de laquelle des nombreux dons ont été fait aux pensionnaires pour le plus grand bonheur du personnel médical.

La Jeune Garde est un Réseau international réunissant autour d’une même vision, des valeurs, talents et intelligences collectives au service des causes nationales et sociales. Dans cette optique, cette ONG présidée par Pernelle Obame, pour la zone Afrique, vient de réaliser une action citoyenne en faveur des personnes âgées de la gériatrie de Melen.

En effet, consciente des difficultés que rencontrent les personnes âgées de la gériatrie de Melen, La Jeune Garde s’y est rendue en vue de proposer à ces personnes du troisième âge des activités bénévoles ludiques. Au menu de cette visite, de nombreuses activités et surtout le partage de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. Dans un contexte extrêmement délicat, les membres dudit réseau se sont donc montrés solidaire d’une frange de la population trop souvent laissée pour compte.

Une vue des membres et des dons © D.R.

C’est dans la joie et la bonne humeur que s’est déroulée cette activité, qui habituellement est organisée par l’hôpital seul. Mais cette année, l’hôpital de Melen a eu la sollicitation de la Jeune Garde qui l’a organisé entièrement grâce à l’appel à contribution de ses membres. L’appel à revivre de temps en temps ces moments a été lancé à la Jeune garde par les résidents et le

personnel du service gérontologie – gériatrie de l’hôpital, et à son tour la Jeune Garde a promis de faire de son mieux pour rendre pérennes ces actions, non pas seulement pour l’hôpital de Melen mais aussi partout où besoin y est.