Koulamoutou : un important don de médicaments offert par la CNAMGS

C’est sur instruction du président de la transition le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qu’une délégation de la direction générale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) conduite par sa Directrice générale Audrey Christine Chambrier Voua a procédé à la remise d’une importante quantité de médicaments à plusieurs structures hospitalières dans la province de l’Ogooué-Lolo. Selon l’article paru ce vendredi 12 juillet dans le quotidien l’Union, ce don fait suite aux revendications des populations adressées au numéro un gabonais lors de sa visite en mai dernier.

C’est en présence du gouverneur de la province de l’Ogooué-Lolo Jean Bosco Assingabagni et de la Directrice Régionale de Santé du Centre-Est, Marie Paulette Nguema Abaga, épouse Engozogo, que la Directrice générale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) Audrey Christine Chambrier Voua a remis plusieurs tonnes de médicaments aux établissements hospitaliers dans l’optique de répondre au grand besoin que les populations avaient exprimé au Chef de l’Etat lors de son séjour dans la province de l’Ogooué-Lolo du 10 au 12 mai 2024.

Les structures sanitaires de l’Ogooué-Lolo enfin approvisionnées

Ainsi, les différents produits pharmaceutiques offerts par Audrey Christine Chambrier Voua permettront d’assurer des soins de santé de qualité à l’endroit des compatriotes de cette localité et ce conformément aux souhaits des plus hautes de la transition. « Il sera mis en place une fiche de gestion efficace et efficiente des stocks mis à votre disposition (….) un rapport détaillé adressé à la direction de la région sanitaire et transmis aux plus hautes autorités » a martelé la Directrice générale de la CNAMGS non sans manquer de rappeler que ces médicaments sont destinés principalement aux personnes démunies ils ne doivent en aucun cas être vendus.



Les établissements sanitaires de la province qui bénéficieront de ces médicaments sont ceux situés dans les départements de la Lolo-Bouenguidi, Mulundu, la Lombo-bouenguidi, et le département de l’Offoue-Onoye. Au terme de cette cérémonie, la Directrice Régionale de Santé du Centre-Est, Marie Paulette Nguema Abaga, épouse Engozogo, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du Chef de l’Etat pour ce geste symbolique, tout en réaffirmant son engagement à en faire bon usage conformément au souhait du Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema.