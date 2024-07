CEMAC : le Gabon, pays au plus fort SMIG en 2023

Ecouter l'article

Malgré un recul du niveau de vie et de revenu, le Gabon continue de se maintenir à la tête des 6 pays que compte la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), concernant le salaire minimum. En effet, selon un classement 2023 qui porte sur les régions CEMAC/UEMOA, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est plus élevé au Gabon, par rapport aux 5 autres pays de la CEMAC et plus généralement des pays avec lesquels nous partageons le FCFA. Lequel est actuellement de 150 000 FCFA.

Selon l’étude comparée des minimums salariaux dans la sous-région de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA) reprise par Jeune Afrique, le Gabon occupe la première position avec un salaire minimum mensuel de 150 000 FCFA sur 13 pays africains. Depuis 2010 en effet, le SMIG est passé de 80 000 FCFA pour se situer à 150 000 FCFA aujourd’hui, dépassant ainsi les 5 autres pays de la zone CEMAC et les 7 pays de l’Afrique de l’Ouest.

Le SMIG du Gabon fixé à 150 000 FCFA

Selon le classement et prenant en compte les six pays de la zone CEMAC, il en ressort que la 1ère place du classement est occupée par le Gabon avec un SMIG de 150 000 FCFA, à la 2ème place vient la Guinée Equatoriale 128 000 FCFA , suivi de la République du Congo 90 000 FCFA, puis la Côte d’Ivoire avec 75000 FCFA et le Sénégal 64 223 FCFA. Le Niger ferme la boucle du classement avec un SMIG à 30 047 Fcfa. Ainsi, il ressort globalement que les pays d’Afrique centrale sont ceux qui rémunèrent le mieux leurs travailleurs.

Toutefois, ces chiffres sont à mettre en balance avec d’une part le niveau de vie de chaque pays, qui, lui, dépend de la capacité des pays à nourrir leur population, mais aussi de la richesse produite par chaque pays. Sur le premier point, le Gabon demeure fortement dépendant des importations pour nourrir sa population. Une situation qui a un impact sur le pouvoir d’achat des ménages. Ainsi, bien que le SMIG soit le plus élevé au Gabon, cela ne présume pas d’un niveau de vie meilleur que celui des pays dans lesquels le SMIG est certes faible, mais qui produisent localement ce qu’ils consomment.