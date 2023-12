Gabon : vers un budget sécurité de 93 milliards en 2024

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de l’adoption du projet de loi des finances 2024, les membres du gouvernement se succèdent devant les parlementaires de Transition, afin de défendre leurs différentes enveloppes. Le 14 décembre dernier, le tour revenait aux ministres délégués à la Défense et à l’Intérieur, le général de brigade Brigitte Onkanowa et Hermann Immongault, d’être auditionnés par la commission des finances de l’Assemblée nationale. Évoquant leurs besoins conjoints, ces derniers ont sollicité une enveloppe de près de 93 milliards de FCFA pour la mission sécurité.

L’affectation des dépenses budgétaires pour l’exécution de la loi des finances 2024 est placée sous le sceau des priorités. Pas en reste, la mission sécurité devrait également constituer l’un des postes de dépenses privilégié par le gouvernement de transition. C’est en tout cas le souhait des responsables de ce département, qui après avoir pâti d’investissements pas toujours à la hauteur, pourrait bénéficier d’une revalorisation budgétaire à destination de la police et la gendarmerie. Toute chose destinée à faire baisser la criminalité grandissante dans le pays.

Plus de 12 milliards supplémentaires sollicités par rapport à l’exercice 2023

En effet, en hausse de 12 milliards de FCFA par rapport au projet de loi de finances 2023, l’enveloppe sollicitée par la mission sécurité si elle est approuvée par les membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale, devrait entre autres être répartie à hauteur de 55,5 milliards de FCFA pour le programme Police nationale et plus de 37 milliards de FCFA pour le programme Gendarmerie nationale. Deux corps dont l’activité se déroule principalement au plus près des populations.



Avec en ligne de mire le relèvement des investissements pour un poste dont le plus gros des dépenses était jusque-là essentiellement destinées au personnel, ce budget sécurité 2023 défendu par Immongault et Onkanowa, devrait permettre de renforcer les capacités opérationnelles des troupes, tout en misant sur la formation, le cadre de vie et les moyens roulants. Une dynamisation du poste sécurité, qui devrait également renforcer le lien armée-nation.