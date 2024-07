Gabon : signature de 5 alliances entre l’ANAC et l’OACI pour un ciel plus sûr

L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) du Gabon a récemment conclu cinq accords de coopération stratégiques pour moderniser et renforcer le secteur aéronautique sous sa supervision. Ces partenariats, établis avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et plusieurs pays africains, promettent des avancées significatives en matière de sécurité, de formation et d’harmonisation des pratiques régionales.

Le Directeur général de l’ANAC, le Général de brigade Eric Tristan Moussavou, a signé ces accords le 17 juillet 2024. Ils visent à renforcer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du transport aérien tout en promouvant son développement durable. Parmi ces accords, celui signé avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est particulièrement notable. Il établit un cadre de coopération pour le financement de projets et la passation de marchés, offrant à l’ANAC gabonaise un accès privilégié à l’expertise et aux ressources de l’OACI.

Les responsables des agences du Gabon et du Mali au terme de la signature de l’accord de coopération. © D.R.

Au niveau régional, l’ANAC a conclu des arrangements techniques avec ses homologues de Côte d’Ivoire, du Congo et du Mali pour harmoniser les pratiques et mutualiser les efforts en matière de sécurité et de développement durable du secteur aéronautique. Un autre accord a été signé avec l’École de formation de l’autorité aéronautique du Cameroun pour renforcer les compétences techniques et opérationnelles des experts gabonais en aviation civile.

Ces partenariats multiples illustrent la vision proactive de l’ANAC gabonaise, qui reconnaît l’importance de la coopération internationale dans le secteur de l’aviation civile. En s’ouvrant à l’expertise régionale et internationale, le Gabon se positionne comme un acteur engagé dans la promotion d’une aviation sûre, efficace et durable en Afrique. La mise en œuvre de ces accords devrait se traduire par des avancées concrètes dans les domaines de la réglementation, de la surveillance, de la formation et de l’innovation technologique, bénéficiant à l’ensemble des usagers du transport aérien au Gabon et dans la région.