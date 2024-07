Gabon : Trianon Homes à l’initiative de la création du Fonds spécial pour le logement 

Ecouter l'article

Le 4 juillet dernier, Folly Koussawo, fondateur et Président directeur général du Groupe Trianon Homes a présenté une proposition majeure au ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi. Laquelle visait la création d’un Fonds spécial du logement au Gabon, destiné à améliorer l’accès des populations à des logements décents.

Cette initiative a été bien accueillie par le ministre de l’Économie et des Participations, qui a promis d’organiser une rencontre avec les différentes parties prenantes pour examiner la faisabilité de cette proposition. Chose faite puisque le 10 juillet dernier, une réunion s’est tenue entre les responsables du ministère de l’Habitat, de la Société Nationale Immobilière (SNI) du Gabon, de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), de l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC) et de l’institution financière internationale Shelter Afrique à ce propos.

Trianon Homes en première ligne

Grâce à l’initiative de Trianon Homes, représentée par son Folly Koussawo, le projet de création du Fonds spécial du logement prend forme. Cette entreprise immobilière montre ainsi son engagement à dynamiser l’écosystème de l’habitat au Gabon, en proposant des solutions concrètes et innovantes pour répondre aux défis du logement.

Trianon Homes, par cette proposition, se positionne comme un acteur clé dans le développement du secteur immobilier au Gabon, en favorisant des initiatives qui visent à rendre le logement accessible à tous. Avec cette démarche, Trianon Homes démontre son rôle de leader et de force de proposition pour un avenir meilleur dans le domaine de l’habitat au Gabon.