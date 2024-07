Gabon : le concours d’entrée en 1ère année de professionnalisation de l’IST fixé au  29 juillet prochain

Ecouter l'article

L’Institut Supérieur de Technologie (IST) organise le 29 juillet son concours d’entrée en première année de professionnalisation, une occasion unique pour les futurs étudiants de se lancer dans des carrières prometteuses dans les domaines du Management et de la Technologie. Le programme de première année inclut un tronc commun, offrant une solide base de compétences avant la spécialisation en deuxième année. Tous les étudiants bénéficient également d’une formation en intra-entrepreneuriat, garantissant une polyvalence et une adaptation aux évolutions rapides de ces secteurs.

Les spécialisations en Management après la première année incluent des licences en Droit Social & Gestion des Ressources Humaines, Achat – Qualité – Logistique, Banque – Finance – Assurance, Comptabilité – Fiscalité – Audit, Marketing Digital & E-commerce, et Administration & Gestion Publique. Pour les métiers technologiques, les options incluent des licences en Sécurité des Systèmes, Réseau et Télécom, Génie Logiciel, Administration et Sécurité des Bases de Données, Instrumentation Industrielle et Régulation, Système d’Information et Cloud Computing, et Intelligence Artificielle et Objets Connectés. Ces programmes visent à former des experts reconnus dans leurs domaines respectifs, prêts à relever les défis du marché du travail.

Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu’au 27 juillet. Les candidats ayant déjà validé 60 crédits dans un autre établissement peuvent postuler pour une admission directe en deuxième année avec un dossier académique solide. Le concours évalue les aptitudes et les connaissances de base nécessaires pour entreprendre ces études exigeantes. Les étudiants respectant les conditions de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) seront éligibles pour des bourses, garantissant ainsi un soutien financier précieux. L’IST s’engage à fournir des formations de qualité en phase avec les besoins du marché et les attentes des entreprises, garantissant ainsi une excellente insertion professionnelle pour ses diplômés.

Situé à Bikélé Nzong, cité des mines, l’IST est facilement accessible et offre un environnement propice à l’apprentissage et à l’innovation. Pour plus d’informations sur le concours d’entrée et les programmes offerts, les intéressés peuvent visiter le site web de l’IST ou contacter le bureau des admissions via email, téléphone ou WhatsApp. Rejoignez l’IST et préparez-vous à devenir un acteur clé du monde professionnel de demain.

Contacts :

Institut Supérieur de Technologie

Bureau des Admissions

Email : info@ist.univ-lbv.com

Téléphone : 077837478

WhatsApp: https://wa.me/24107837478

Site Web : www.ist.univ-lbv.com