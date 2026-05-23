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Gabon : Édith Laure Oyaya épouse Mbiguidi entre dans l’histoire à la tête des Impôts

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 mai 2026 à 10h26min
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La Directrice Générale des Impôts d’Édith Laure Oyaya épouse Mbiguidi © D.R.
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Nommée Directrice générale des Impôts lors du dernier Conseil des ministres, Édith Laure Oyaya épouse Mbiguidi devient la première femme à diriger cette administration stratégique depuis sa création. Une nomination historique dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, marqué par une forte baisse des recettes de l’État et des défis majeurs pour la mobilisation fiscale.

L’histoire administrative gabonaise vient de franchir un cap symbolique majeur. En portant Édith Laure Oyaya épouse Mbiguidi à la tête de la Direction générale des Impôts (DGI), le gouvernement signe une première dans l’histoire de cette régie financière considérée comme l’un des piliers de la souveraineté budgétaire de l’État. Cette nomination, actée lors du Conseil des ministres, marque l’arrivée d’une femme à la tête de l’administration fiscale gabonaise pour la toute première fois depuis la création de l’institution. Un signal fort dans un appareil d’État longtemps dominé par une technocratie essentiellement masculine.

Au-delà de la portée symbolique, ce choix consacre également le profil d’une technicienne issue du sérail administratif et connaissant les rouages de la fiscalité gabonaise. Dans les milieux économiques et administratifs, cette promotion est analysée comme une volonté des autorités de miser sur l’expertise interne à un moment où les finances publiques traversent une zone de fortes turbulences.

Une nomination historique dans un contexte budgétaire sous tension

Car derrière l’événement institutionnel se cache surtout une équation budgétaire particulièrement complexe. La nouvelle patronne des Impôts hérite d’une administration confrontée à une contraction importante des recettes publiques. Le projet de loi de finances rectificative 2026 prévoit désormais des recettes budgétaires nettes évaluées à 2 928,2 milliards de FCFA, contre 3 808 milliards initialement projetés, soit un manque à gagner de près de 880 milliards de FCFA.

Dans le même temps, les perspectives de croissance économique ont été revues à la baisse, passant de 6,5 % à seulement 4 %. Une situation qui accentue mécaniquement la pression sur les régies financières de l’État, appelées à intensifier la mobilisation des recettes non pétrolières. La mission d’Édith Laure Oyaya épouse Mbiguidi s’annonce donc particulièrement délicate : accroître les performances fiscales sans étouffer un secteur privé déjà fragilisé par le ralentissement économique.

La DGI face au défi des recettes non pétrolières

Le principal défi de la nouvelle directrice générale résidera dans l’élargissement de l’assiette fiscale dans un contexte où plusieurs filières productives affichent des contre-performances préoccupantes. Le secteur du caoutchouc accuse notamment une chute spectaculaire de 76,9 % de sa production, tandis que le bois débité enregistre un recul de 36,2 %. Des chiffres qui traduisent les difficultés persistantes de la diversification économique gabonaise hors hydrocarbures.

Dans ce contexte, la DGI devra trouver un équilibre sensible entre rendement fiscal et préservation de l’activité économique. Une pression d’autant plus forte que l’État reste confronté à des besoins croissants de financement des politiques publiques, des infrastructures et des engagements sociaux.

Un symbole fort pour le leadership féminin

Au-delà des enjeux budgétaires, cette nomination envoie également un message politique et sociétal fort sur la place des femmes dans les postes de souveraineté. Longtemps considérée comme un bastion masculin de la haute administration, la fiscalité gabonaise s’ouvre désormais à une nouvelle génération de leadership féminin. Pour plusieurs observateurs, cette décision pourrait créer un précédent dans les autres grandes régies financières et administrations stratégiques du pays.

Mais très vite, les symboles céderont la place aux résultats. Car dans une administration fiscale confrontée à l’impératif de performance, la première femme à diriger les Impôts sera surtout attendue sur sa capacité à restaurer la dynamique des recettes publiques dans une économie sous pression.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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