Gabon : suspension des permis de recherche et d’exploitation de la petite mine d’or

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Dans un communiqué rendu public récemment le ministère des Mines et des Ressources géologiques a annoncé la suspension immédiate, à compter du 22 juin 2026, de tous les permis de recherche et d’exploitation de la petite mine d’or sur l’ensemble du territoire national. Une décision radicale qui gèle temporairement tout un pan de l’économie minière du pays.

Cette onde de choc n’est pas le fruit du hasard. Elle découle directement d’un coup de filet majeur dans la province de la Ngounié, dans le sud du Gabon. Lors d’une opération coup de poing menée conjointement avec le ministère de la Défense nationale, les autorités ont démantelé un vaste réseau d’exploitation illégale d’or.

Sur le terrain, les enquêteurs ont mis au jour de graves irrégularités. Le communiqué ministériel est d’ailleurs sans équivoque : les investigations ont révélé des activités clandestines impliquant notamment des ressortissants étrangers, le tout au mépris le plus total des lois de la République gabonaise. Pour Libreville, le constat est amer. Cette anarchie extractive a provoqué de sérieuses atteintes à l’ordre public, des désastres environnementaux flagrants, ainsi qu’un manque à gagner colossal pour les finances de l’État.

Reprendre le contrôle et assainir le secteur

Face à ce chaos, la suspension des permis se veut un traitement de choc pour remettre de l’ordre. L’objectif principal de cette pause forcée est de lancer un audit exhaustif de tous les titres miniers aurifères en vigueur. Les autorités entendent passer au crible la conformité des activités des exploitants, tout en durcissant drastiquement les mécanismes de contrôle et de surveillance des sites. Au-delà de la lutte contre la fraude et les trafics, il s’agit avant tout de sanctuariser les intérêts stratégiques de l’État et de protéger les communautés locales, souvent premières victimes de ces pillages.

Désormais, le message est clair : tolérance zéro. Le ministère a formellement prévenu qu’au cours de cette période d’examen, aucune activité de prospection, de recherche ou d’extraction liée à la petite mine d’or ne sera tolérée sans une autorisation expresse. Une mise sous clé stricte, en attendant des jours plus transparents pour l’or gabonais.