Gabon : seulement 7 parcs nationaux sur 13 capables d’accueillir des touristes

Ecouter l'article

C’est ce qui ressort du tableau de bord de l’économie, rendu public récemment par le ministère de l’Economie et des Participations et qui mentionne les résultats de l’enquête de conjoncture réalisée en février 2024. En effet, sur les 13 parcs nationaux que compte le Gabon, seulement 7 possèdent une possibilité d’accueil avec un minimum de commodités pour les touristes. Un manque à gagner sur lequel devraient se pencher les autorités de la transition, en l’occurrence le ministre chargé du Tourisme Pascal Ogowé Siffon.

Dans le cadre de leurs missions régaliennes, la direction générale de l’Economie et de la Politique Fiscale (DGEPF), a conçu et mis en œuvre un tableau de bord en février 2024. Une enquête qui met en exergue plusieurs aspects de la politique économique gouvernementale d’un bon nombre de secteurs. S’agissant du domaine touristique, notamment celui des parcs nationaux, le rapport relève une incapacité d’accueil dans 6 des 13 parcs nationaux que compte le Gabon.

6 parcs répondant aux normes

En dépit d’un potentiel inestimable, le secteur du tourisme au Gabon demeure moins performant. Et pour cause, la persistance de nombreux goulots d’étranglement, parmi lesquels la faible qualité des infrastructures de transport et leur coût. Aussi, la formation des acteurs et la faible promotion de la destination Gabon. Malgré les multiples atouts en matière d’éco-tourisme, le secteur peine à se développer. A l’exemple des 13 parcs nationaux dont seulement 7 ont une capacité d’hébergement. Et 6 d’entre eux ne peuvent nullement recevoir des touristes.

« Sur les treize parcs nationaux créés en 2002, seuls sept possèdent actuellement des infrastructures adaptées à l’accueil des touristes ». Face à ces défis, les nouvelles autorités ont entrepris d’améliorer l’identification des sites et la valorisation du potentiel du pays en matière de sites touristiques. L’État gabonais gagnerait à rendre d’abord ces endroits accessibles, travailler sur la réduction des coûts, mettre en œuvre des infrastructures correctes pour l’hébergement des touristes.



Au lieu de mettre la charrue avant les bœufs en utilisant des compatriotes se revendiquant influenceurs pour attirer du beau monde. Les gains injectés pourraient servir à réfectionner ces petits coins de paradis qui font la beauté de notre pays. Rappelons qu’en 2023, l’hebdomadaire américain Time Magazine avait révélé dans son top 50 que le parc national de Loango était l’un des plus beaux endroits au monde. Une reconnaissance qui devrait inciter nos autorités à déployer des efforts importants.