Koulamoutou : un gorille sème la terreur dans le regroupement de villages Lebagny

Les populations du département de la Lolo-bouenguidi précisément celles résidant au regroupement de villages Lebagny vivent dans la terreur depuis plusieurs jours. Et pour cause, selon les informations relayées par l’Agence gabonaise de presse (AGP) un gorille sèmerait le trouble et aurait attaqué un compatriote aĝé de 24 ans Franklin Mignogho alors qu’il revenait d’une partie de pêche avec ses frères cadets.

Les faits se sont déroulés au village Lebagny, une bourgade du canton Basse-Lombo. Comme à l’accoutumé, le jeune Franklin Mignogho et ses petits frères ont vaqué à leur occupation quotidienne notamment la pêche. Après des heures de bonne prise, ces derniers vont prendre la route du retour. Seulement, le géant primate qui se trouvait semble-t-il sur le chemin aurait attaqué l’homme de 24 ans.

Plus de peur que de mal

Blessé, il n’aurait eu la vie sauve que grâce à son agilité à se défaire des attaques de l’animal. Peu de temps après, il a été rapidement conduit à l’hôpital régional Paul Moukambi de Koulamoutou. Ces cadets auraient quant à eux réussi à faire fuir le primate. C’est donc à la suite de cet incident que les populations de cette partie du pays ont perdu leur quiétude.

Ces derniers sont effrayés à l’idée que l’un d’entre eux soit une fois de plus victime du gorille. Si Franklin Mignogho a eu la vie sauve, qu’en sera -t-il de la prochaine victime? Une question qui taraude les esprits des habitants à ce jour. Il faut dire que cette attaque des animaux féroces dans le canton Basse-Lombo intervient deux ans après celle qui avait coûté la vie à un autre jeune compatriote au regroupement de villages Leyassa suite à l’attaque, cette fois ci, d’un éléphant. Les autorités de la transition sont interpellées au premier chef afin de résoudre cette problématique de conflit-homme faune qui n’a que trop durée.