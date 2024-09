Gabon : Eden Vision Magazine, au cœur de la promotion de la femme

Ecouter l'article

Créé en 2023, Eden Vision Magazine est un média gabonais dédié à la promotion de la femme gabonaise, africaine et afro-américaine. Disponible en ligne, ce magazine 100% féminin est dirigé par Nolivé Francky Ngayouga Okome, épouse Aubiang. Il s’impose dans le paysage médiatique comme une voix essentielle qui met en lumière les parcours exceptionnels et les contributions significatives des femmes noires à travers le monde.

Informer, inspirer, éduquer, créer une communauté, célébrer la femme dans toute sa diversité et même divertir sont sans aucun doute les objectifs du magazine gabonais Eden Vision Magazine. Depuis sa création, cette revue se distingue par son engagement à relater les histoires de femmes influentes qui, par leur travail, leur engagement, et leur leadership, façonnent et transforment leur entourage. Eden Vision Magazine s’adresse à toutes les femmes qu’elles soient du continent africain, européen, américain entre autres.

EVM 100% femme

En effet, produit par Nolivé Francky Ngayouga Okome, épouse Aubiang, cette revue est une véritable ode à la résilience, à l’innovation, et à la puissance des femmes. Chaque numéro est particulier et est soigneusement conçu pour mettre en lumière des profils de femmes. Ces dernières, par leur parcours et leurs réalisations, font la fierté du Gabon, de l’Afrique et de la diaspora noire. Le magazine encourage donc les femmes à voir au-delà des limites imposées par la société, à reconnaître leur propre valeur et à s’engager activement pour atteindre leurs objectifs.



Tout comme les magazines Cosmopolitan, Elle, Feminin, Bazaar en France et aux Etats-Unis, Eden Vision Magazine rappelle à chaque lectrice qu’elle détient un pouvoir qu’elle aussi peut laisser une empreinte indélébile dans le monde. Non sans manquer de souligner qu’elle mérite d’être vue, entendue, et célébrée. La revue gabonaise est donc une célébration vivante de la femme. À travers ses articles, ses portraits, et ses interviews, elle offre une plateforme précieuse où les femmes peuvent briller, partager leurs expériences, et inspirer les autres à suivre leurs traces.