DGCPT : Luther Abouna s’imprègne du fonctionnement des postes comptables dans l’Ogooué-Maritime

Ecouter l'article

Entamée peu de temps après sa nomination, la série de visites de prise de contact avec les services déconcentrés de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) s’est poursuivie ce jeudi 04 juillet 2024 dans la province de l’Ogooué-Maritime. Occasion pour le patron de cette administration, Luther Steeven Abouna Yangui de s’imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs, mais aussi de la qualité des services rendus aux usagers.

En effet, ce déplacement du patron du Trésor s’inscrit dans la droite ligne de l’ambition affichée par ce dernier de privilégier une gestion participative et transparente des finances publiques. Maillons essentiellement dans la gestion des finances publiques, la DGCPT se doit donc de répondre aux exigences de qualité, notamment dans le service délivré aux usagers du Trésor Public sur l’ensemble du territoire national.

Après avoir présenté les civilités aux préfets des départements de Bendje, Ndougou et Étimboue, Luther Steeven Abouna Yangui a procédé à la visite tour à tour de la Trésorerie Provinciale de l’Ogooué Maritime, des perceptions de Gamba et d’Omboué. Au cours des échanges, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor a décliné aux agents la feuille de route des plus hautes autorités de la Transition, laquelle vise à marquer un pas significatif vers une administration publique plus proactive, efficiente et véritablement à l’écoute des besoins des usagers, autrement dit un Trésor Public d’excellence.

Il faut souligner que cette démarche s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la feuille de route confié à la DGCPT qui implique « la mobilisation accrue de ressources nécessaires à la concrétisation des initiatives prioritaires; la gestion rigoureuse et orthodoxe des budgets de l’Etat; l’amélioration de l’accueil et des services offerts aux usagers ».