Gabon : silence radio sur les recettes de la Caravane touristique

Le mercredi 18 septembre 2024, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Pascal Ogowe Siffon a organisé un déjeuner de presse au Nord de Libreville. Il était essentiellement question pour le membre du gouvernement, de dresser un bilan de la Caravane touristique 2024 qui s’est tenue sur trois circuits du 15 juillet au 30 août 2024. 3748 touristes ont été enregistrés au cours de cette première édition et 25 sites ont été visités. Seul hic, les recettes de cette caravane touristique ne sont pas connues. Les montants perçus y compris ceux déboursés par le président de la transition n’ont pas été dévoilés.

La caravane touristique qui a récemment eu lieu au Gabon visait à promouvoir le potentiel touristique du pays. Cet événement a rassemblé des acteurs du secteur du tourisme, des autorités locales et des partenaires internationaux. L’objectif était de mettre en avant les attraits naturels, culturels et historiques du Gabon, ainsi que de sensibiliser les populations locales à l’importance du tourisme pour le développement économique. Ce qui a globalement été fait.

Les participants ont ainsi eu l’occasion de découvrir divers sites touristiques, de partager des expériences et de créer des synergies entre les différents acteurs du secteur. La caravane a également servi de plateforme pour discuter des défis et des opportunités du tourisme au Gabon, tout en mettant l’accent sur la nécessité de protéger et de valoriser les richesses naturelles du pays. L’événement s’inscrivait donc dans une stratégie plus large, visant à diversifier l’économie gabonaise et à attirer davantage de visiteurs, tout en soutenant les initiatives locales et en promouvant un tourisme durable.

Quid des recettes tirées de cette caravane?

Seulement, un mois après la clôture de cette caravane, les coûts des activités proposées, de l’hébergement et des services inclus supportés par l’Etat sont méconnus. Combien ont coûté au contribuable, les visites guidées, les transports, les repas et excursions avec notamment le dîner sur le lac bleu. Les recettes tirées de cette caravane s’élèvent à combien? Le silence des autorités concernant les coûts de la caravane touristique soulève quelques questions. Peut-être sont-elles encore en train de finaliser les détails logistiques et financiers de l’événement, ce qui retarde la communication officielle.

Peut-être qu’une stratégie de communication est en cours de développement pour annoncer les coûts de manière coordonnée, en incluant des éléments marketing pour attirer davantage de touristes. Peut-être que les autorités pourraient attendre d’évaluer les retombées de l’événement avant de communiquer sur les coûts, afin de mieux justifier les investissements réalisés. Quoi qu’il en soit, le silence radio des autorités sur la Caravane touristique interpellent l’opinion.