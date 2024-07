Gabon : la demande de CNIE désormais possible en ligne

Ecouter l'article

Si l’opération de délivrance de la Carte nationale d’identité électronique (CNIE) lancée le 24 juin 2024 par le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière, les innovations apportées par le gouvernement pourraient constituer un facteur d’amélioration de sa performance. Et pour cause, pour éviter les longues files d’attente, les attentes, les citoyens ont désormais la possibilité d’effectuer leur demande de CNIE sans se déplacer en se rendant simplement sur le site de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI).

Dans la droite ligne du processus de digitalisation des procédures d’établissement des documents d’identité amorcée lors de l’opération de délivrance du Numéro d’identification personnel (NIP) le ministère de l’Intérieur semble décidé à poursuivre sur la même lancée. En effet, la nouvelle phase de demande de carte d’identité nationale électronique intègre un système de demande en ligne, visant à répondre aux nombreuses difficultés rencontrées par les Gabonais.

La procédure de demande de CNIE modernisée

Ainsi, la numérisation de la demande de CNIE vise à améliorer l’efficacité du service public et à moderniser les procédures administratives au Gabon. Cette initiative marque un tournant dans la simplification des démarches administratives des citoyens. En effet, ce processus réduit considérablement les délais et les coûts associés aux déplacements et aux longues files d’attente dans les bureaux administratifs comme on peut le voir habituellement.

Les citoyens possédant un passeport en cours de validité peuvent désormais soumettre leur demande de CNIE en ligne. Pour ce faire, ils doivent se munir de leur NIP et se connecter sur le site edgdi.dgdi.ga et suivre les indications. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large de modernisation de l’administration gabonaise, visant à intégrer davantage de services en ligne et à faciliter l’accès des citoyens aux documents officiels. Les autorités encouragent tous les citoyens éligibles à profiter de cette nouvelle option pour obtenir leur CNIE rapidement et sans tracas.

Par ailleurs, ceux optant pour la méthode traditionnelle doivent télécharger le formulaire de demande de Carte nationale d’identité électronique disponible sur le site du ministère de l’Intérieur, www.interieur.gouv.ga. Puis, munis d’une attestation NIP, d’une quittance des frais de dossier en cas de renouvellement, d’une photographie d’identité récente couleur sur fond blanc, d’une copie d’acte de naissance légalisée ou certificat de nationalité ou décret et son original. Les femmes mariées quant à elle doivent joindre à leur dossier un acte de mariage, un jugement de divorce en cas de modification du nom d’épouse, quand les naturalisés doivent y mettre une quittance du trésor justifiant du paiement des frais de l’attestation de nationalité.