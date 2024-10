Follow on X

Port Gentil : KDK alias la grosse tête du 4ème aux arrêts pour association de malfaiteurs, vol et coups et blessures

99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ce proverbe africain sied bien aux péripéties vécues par le jeune KDK alias la grosse tête du 4ème qui vient d’être pris dans les mailles de la justice. En effet, ce dernier était recherché depuis le mois de mars dernier pour des faits de pour vol, coups et blessures un couple dans la zone de Matanda dans le 4ème arrondissement de la commune de Port Gentil.

La lutte contre le grand banditisme dans la cité pétrolière n’a pas baissé d’intensité notamment avec la multiplication ces derniers mois des cas de violences qui ont connu une hausse croissante. La preuve que cette opération initié par les autorités port-gentillaise, l’interpellation récemment d’un adolescent de 15 ans soupçonné de vol, coups et blessures ainsi que d’association de malfaiteurs/

La grosse tête du 4ème et sa bande coffrés

Selon le quotidien L’Union de ce lundi 30 septembre 2024, KDK alias la grosse tête du 4ème avait pris part à une agression au couteau d’un couple aux environs de 21 heures à Matanda. L’intéressé et ses complices dénommés Nono Mouckala alias Oumar, Nelly Joannick Moussavou alias Chapoute et Bizangoum alias Drogue avaient dérobé à l’issue de l’agression une montre, un téléphone et la somme de 8 500 FCFA. Laissant les victimes notamment l’homme dans une marre de sang.

En fuite, il aura fallu plusieurs mois pour que les agents de la police judiciaire mettent la main sur l’adolescent. Après son passage devant la juridiction des mineurs, il a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale du château.