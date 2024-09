USA : Zita Oligui Nguema pour une transposition du modèle américain en matière de prise en charge de la drépanocytose

Follow on X

En séjour aux Etats-Unis, la première dame gabonaise Zita Oligui Nguema a visité le vendredi 27 septembre 2024, le centre de cancérologie de l’université du Maryland de Washington. A cet effet, l’épouse du numéro un gabonais a évoqué le désir de s’imprégner de cette expertise dans l’intention de la mettre en œuvre au Gabon. Notamment en matière de prise en charge de la drépanocytose ainsi que des différents types de cancers.

C’est dans l’optique d’améliorer les offres de soins dans notre pays mais surtout de prendre attache avec des experts que la première dame du Gabon a tenu à visiter le centre de cancérologie de l’université du Maryland de Washington. Ainsi vendredi dernier, Zita Oligui Nguema a été accueillie par les dirigeants de cet établissement. L’épouse du président de la Transition a eu l’honneur de découvrir les avancées récentes dans la lutte contre les cancers. Des pathologies qui touchent et endeuillent des millions de personnes à travers le monde.

Zita Oligui Nguema pour une intensification de la luttre contre la drépanocytose et le cancers

A l’issue de la visite guidée, Zita Oligui Nguema ambitionne de s’appuyer sur ces pratiques pour optimaliser les offres de soins au Gabon. L’objectif principal est de transposer le modèle américain dans notre pays notamment en ce qui concerne la prise en charge de la drépanocytose qui est une maladie héréditaire affectant les cellules sanguines, ainsi que des différents types de cancers.

A cet effet, elle a souhaité la création d’une extension du CHU Mère et Enfant Fondation Jeanne Ebori, qui sera dédiée au traitement des maladies affectant les cellules sanguines, avec un accent particulier sur la drépanocytose. Il faut souligner que cette visite au centre de cancérologie de l’université du Maryland à Washington, démontre la volonté et l’engagement de l’épouse du numéro un gabonais à promouvoir une santé accessible et de qualité pour tous.