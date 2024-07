Akanda : le Japon dote le CAPEDS d’un nouveau bâtiment

Ecouter l'article

Afin de matérialiser l’accord signé en octobre 2021 entre le ministère des Affaires sociales et le Japon, l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a procédé à la livraison du nouvel édifice scolaire au Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales (CAPEDS) ce mercredi 3 juillet 2024. Une infrastructure qui vient améliorer la capacité d’accueil de cet établissement social.

C’est en présence du ministre des Affaires sociales Nadine Nathalie Awanang, et de l’Ambassadeur du Japon au Gabon, Shuji Noguchi que s’est déroulée la cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment du Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales (CAPEDS) situé dans la commune d’Akanda. Une action qui vient renforcer la coopération entre le Gabon et le Japon.

Un nouveau bâtiment pour le CAPEDS

Le nouvel édifice qui viendra renforcer la capacité d’accueil du CAPEDS est le fruit d’un partenariat entre le Japon et le Gabon signé depuis le 27 octobre 2021 , sa construction a été entièrement financée par l’Agence japonais de coopération internationale pour un montant de 54 023 962 FCFA. Ainsi pour la rentrée académique 2024-2025, cette couche vulnérable de la population qui est très souvent laissée pour compte pourra s’épanouir dans un environnement social et éducatif propice. Quand on sait que depuis des années le Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales (CAPEDS) qui est l’unique Centre social à Libreville a toujours fonctionné avec des moyens de bords.

D’ailleurs, dans le Plan national de développement de la transition (PNDT) 2024-2026, le gouvernement de transition entend mettre en place des moyens humains et matériels pour un fonctionnement optimal de l’École nationale pour enfants déficients auditifs ( ENADA), du Centre d’accueil pour enfant en difficulté sociales ( CAPEDS) et du Centre social d’Akébé. Et ce dans l’optique de permettre aux enfants en difficulté sociale de jouir de leurs droits et d’être épanouis dans la société. Rappelons que dans le cadre de la politique de solidarité nationale voulue par le numéro 1 gabonais, Zita Oligui Nguema, a mis à disposition de ladite structure un forage ultra moderne.