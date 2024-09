Gabon : le passeport de service bientôt octroyé aux artistes

Follow on X

C’est l’annonce faite par le ministre en charge de la Culture et des Arts, le Dr André Jacques Augand le 17 septembre 2024 au cours de sa rencontre avec les acteurs culturels au palais des sports de Libreville. En effet, dans un avenir proche du moins après promulgation de la loi portant statut de l’artiste en République gabonaise, ces derniers auront droit à un passeport de service. Un document qui permettra à des artistes et professionnels de la culture de se déplacer plus facilement à l’international pour des projets artistiques, des performances ou des résidences.

Facilitation des voyages, accès à des opportunités, reconnaissance officielle sont autant d’avantages qu’apporte un passeport de service à son propriétaire. C’est donc ce à quoi les artistes et acteurs culturels gabonais auront droit une fois promulguée la loi portant statut de l’artiste en République gabonaise. C’est en tout cas ce qu’a indiqué le ministre en charge de la Culture et des Arts durant la séance de travail du 17 septembre 2024, visant à désigner les représentants au conseil d’administration et à l’assemblée générale du BUGADA.

En effet, le Dr André Jacques Augand a présenté aux professionnels du secteur les nouvelles dispositions contenues dans la loi portant sur le statut de l’artiste en République gabonaise. Parmi celles-ci, la mise en place d’un passeport de service. Un document qui s’inscrit dans la volonté des autorités de la transition d’améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs culturels dans notre pays. D’autant plus que ces derniers ont longtemps été clochardisés.

Il faut dire qu’un passeport de service pour artiste est un document qui permet à ces derniers et aux professionnels de la culture d’avoir une mobilité facilitée dans le cadre des projets artistiques. Pour l’obtenir, ces derniers devront directement s’adresser aux services compétents, répondre aux critères d’éligibilité, être en possession de documents relatifs à leur activité, entre autres.