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Gabon : mort suspecte d’un orpailleur à Etéké !

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 8 avril 2026 à 13h36min
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Une vue des orpailleurs à Etéké © D.R.
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Warren Moganghe, un orpailleur du regroupement de villages de Mobighou, a été retrouvé mort dans la rivière Mighoto, au sud du Gabon, dans des circonstances encore floues, rapportent nos confrères de l’Union dans leur édition du 7 avril 2026. Une situation dramatique qui a conduit à l’ouverture d’une enquête a été ouverte pour déterminer si cet incident relève d’un accident ou d’un acte criminel.

Un événement tragique a secoué la région d’Etéké. En effet, selon l’Union, l’histoire aurait commencé lors d’une soirée à Massima. Warren et son ami Pascal Ngomou, également orpailleur, auraient décidé de prolonger la fête. Après avoir consommé plusieurs verres d’alcool, ils se seraient dirigés vers Mobighou, situé à environ 500 mètres. À court d’argent pour continuer à boire le lendemain, ils auraient emprunté une piste secondaire qui mène à la rivière Mighoto, afin de chercher quelques pépites d’or à l’intérieur d’une machine de dragage à l’arrêt. C’est à ce moment qu’un drame se serait produit.

Suspicion autour de la disparition de Warren Moganghe à Etéké

D’après le récit de Pascal Ngomou, son ami se serait endormi, épuisé, sur les bords de la rivière et serait tombé dans l’eau à son réveil. Pascal aurait tenté de le secourir sans succès avant de regagner seul le village vers 1h du matin. Cependant, ses déclarations présenteraient de nombreuses incohérences, tant auprès de la famille que des autorités, ce qui alimente les soupçons. Sous la pression des proches, Pascal Ngomou aurait accepté de revenir sur les lieux pour guider les recherches, mais se serait caché dans la forêt voisine. 

Retrouvé plus tard, il aurait modifié à nouveau son récit, et aurait admis que Warren serait tombé dans la rivière, sans pouvoir préciser les circonstances exactes. Toujours selon le journal l’Union, le corps de Warren a été retrouvé coincé sous un arbre, en état de décomposition avancée, ce qui empêche toute analyse médico-légale précise. La dépouille a été enterrée à proximité du lieu de sa découverte, tandis que Pascal Ngomou reste sous surveillance.

Rappelons que cette tragédie s’ajoute à une série d’accidents récents dans la région d’Etéké. Le 31 mars, deux autres orpailleurs avaient trouvé la mort dans un accident sur un site d’orpaillage situé à environ un kilomètre du district. Pour le moment, les autorités poursuivent leur enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Pascal Ngomou quant à lui, demeure présumé innocent jusqu’à la décision de justice.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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