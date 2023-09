Gabon : le CTRI va-t-il pousser la SEEG à l’efficacité ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la question qui taraude les esprits depuis la prise de pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le 30 août 2023. Les populations espèrent que la rigueur du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema saura amener la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG) à améliorer son offre de services.

Après le coup de force effectué par le président du CTRI le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et ses hommes le 30 août, la population gabonaise espère voir un changement de paradigme. Au nombre des espérances figure, l’approvisionnement continu en eau potable et en électricité dans les ménages. Une tâche assignée à la SEEG.

Encore des quartiers sans eau et électricité

Au Gabon, aucune journée ne se passe sans qu’une personne ne se plaigne des services minables de la SEEG. Qu’il s’agisse de l’adduction en eau potable ou encore de nombreux délestages dont sont victimes les populations. Dans des quartiers tels que Damas, Nzeng ayong milong-si voire kinguélé, le constat est amer. Des problèmes insolubles à en croire ladite entité.

À titre d’exemple, le quartier kinguélé privé du précieux liquide depuis 10 ans. Awendjé cité Damas n’est pas en reste avec un retard à l’allumage de 8 ans. Malgré le renfort du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et assainissement de Libreville le problème perdure. Une situation précaire qui impacte la santé des Gabonais et leur qualité de vie. Il serait donc urgent que le président de transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema et le ministre de l’Energie et des ressources hydrauliques Jeannot Kalima poussent la SEEG à l’efficacité.