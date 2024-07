Atora Eyeghe : « je ne vais pas à Paris en victime expiatoire »

Follow on X

Ecouter l'article

En phase préparatoire à Dubaï, la championne de Taekwondo catégorie moins de 57 kg ambitionne de marquer les esprits à Paris. En effet, dans un entretien exclusif accordé à notre confrère le quotidien L’Union, Emmanuella Atora Eyeghe annonce la couleur. Pour l’athlète gabonaise, pas question de faire de la figuration aux Jeux olympiques.

Véritable fête du sport, les Jeux olympiques d’été sont l’un des événements les plus suivis. Un statut de super compétition qui est d’ailleurs perceptible dans le sérieux que mettent les athlètes qui y participent. Issus de plusieurs pays du monde, les 10 500 sportifs ayant réussi à décrocher un ticket qualificatif ne cachent plus leurs intentions à l’aube du début des hostilités. La gabonaise Emmanuella Atora Eyeghe a révélé son ambition.

Tout donner pour le Gabon !

Feline certifiée, Emmanuella Atora Eyeghe se dit prête à sortir les griffes pour défendre valablement le vert-jaune-bleu. En stage de perfectionnement depuis bientôt trois mois à l’Olympic combat centre de Dubaï, la Taekwondoïste ne ménage aucun effort lors des entraînements quotidiens qui sont d’un niveau mondial avec des encadreurs de qualité. Si elle est consciente du caractère relevé de la compétition, la vice-championne d’Afrique reste focus sur son objectif.

« Je ne vais pas à Paris en victime expiatoire. Je vais tout donner pour représenter valablement mon pays, le Gabon. Mettre toutes les chances de mon côté pour que quelque chose se passe », a-t-elle d’ores et déjà indiqué. De quoi témoigner de la témérité qui la caractérise depuis qu’elle s’est consacrée au sport de combat. Il est tout de même judicieux de préciser qu’en raison de son classement, Atora Eyeghe débutera directement en ⅛ de finale et pourrait glaner une médaille en 2 combats. Le rêve est donc permis et le courage doit être au rendez-vous !