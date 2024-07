Référendum : À quoi ressemble la nouvelle constitution ?

Ecouter l'article

À l’heure où le Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema milite pour un « oui » des populations lors du référendum qui arrive à grands pas, d’aucuns se questionnent sur la monture de la loi fondamentale. Cette nouvelle constitution qui aurait été réécrite en toute discrétion demeure le nœud d’acceptation ou de refus.

Les dernières étapes de la tournée républicaine du patron du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) ont permis à l’opinion d’être fixée sur les intentions du Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Satisfait des 10 mois de transition, le tombeur d’Ali Bongo Ondimba entend bien briguer un mandat présidentiel. Seulement, sa gestion du pouvoir devra s’asseoir sur une nouvelle constitution toujours pas rendue publique.

Pas de Oui sans approbation de la nouvelle constitution !

C’est en somme le postulat des Gabonais et Gabonaises interrogés par la rédaction de Gabon Media Time (GMT). Si la majorité fonde plein d’espoir à ce test grandeur nature pour changer de paradigme et configurer le Gabon d’après le système Bongo-PDG, il reste que le flou autour de la monture de la nouvelle loi fondamentale inquiète. « On veut bien aller au référendum et donner le Oui que le CTRI veut mais qu’on nous dise au moins à quoi ressemble la constitution »,a souligné un riverain qui a requis l’anonymat.

Annoncée comme la première constitution taillée dans l’intérêt public, la nouvelle mère des lois dans notre pays reste cependant à l’abri des regards de celles et ceux devant s’y référer pour le bon fonctionnement du pays. Une situation embarrassante pour les populations qui espéraient prendre attache avec l’ensemble dudit texte avant qu’il soit soumis à leur approbation afin d’entrer en vigueur. Déjà outrée par la réécriture faite en catimini, peu se disent prêts à voter « Oui » sans en cerner les articulations. Les autorités de la transition sont appelées à tendre une oreille à ces récriminations qui comment à faire jaser.