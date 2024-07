Gabon : décès du journaliste Louis Mermaz Issembe

Ecouter l'article

À peine retraité, l’illustre Journaliste reporter d’images (JRI) à Gabon 1ère Louis Mermaz Issembe a tiré sa révérence.Un décès survenu des suites d’une crise cardiaque dans la nuit de lundi 21 juillet 2024. Une perte pour la corporation et un vide incommensurable pour sa famille biologique.

Après des dizaines d’années de bons et loyaux services au sein de la chaîne nationale passée de Radio Télévision Gabonaise 1 (RTG) au changement de dénomination sociale « Gabon 1ère », Louis Mermaz Issembe avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Un repos bien mérité qu’il n’a pas eu le temps de savourer.

Adieu l’indispensable Mermaz !

C’est ainsi que James Loundou aimait à l’appeler. Et ce, du fait que l’homme avait su vendre sa personne et son professionnalisme à tous égards. Espiègle et humble malgré le background qu’il avait, Louis Mermaz Issembe a laissé des traces indélébiles à la télévision gabonaise précisément à la rubrique Sports où il a gravi des échelons. D’opérateur de prise de vues à JRI.

Un départ qui n’a pas laissé indifférente la corporation qui garde le souvenir d’un homme toujours disponible et disposé à servir autrui. « Merci pour ton professionnalisme, ta rigueur, ton humilité et ta grande disponibilité. Merci pour l’aîné et doyen que tu as su être » a témoigné Raïssa Laure Medza, chef de service des Sports de Gabon 1ère. Il est décédé des suites d’une crise cardiaque.

Passionné, le regretté se disait prêt à donner un coup de main s’il était nécessaire. D’ailleurs, selon Gabonactu, le jour de son départ à la retraite, Louis Mermaz Issembe aurait laissé glisser avec le tact qui le caractérisait, une phrase pleine d’énigme. « Si c’était à refaire, je referai le même métier », aurait-il confié à ses collègues. La rédaction de Gabon Media Time (GMT) se joint à la douleur de sa famille biologique.