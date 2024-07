Football : Mario Lemina seul Gabonais évoluant au top 5 Europe

Follow on X

Ecouter l'article

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite, le milieu box-to-box des Panthères du Gabon évoluant en Premier League avec Wolverhampton est désormais le dernier Gabonais dans le top 5 européen. Mario Lemina se sent toujours prêt à vivre des soirées folles de football sur le vieux continent.

Après Levy Madinda, Denis Bouanga et Aaron Boupendza respectivement en Asie et en Amérique du nord, c’est au tour de Pierre-Emerick Aubameyang de quitter l’Europe et la Ligue 1 pour la Saudi Pro League en Arabie Saoudite. Un choix étrange mais qui pourrait se justifier par la nécessité pour PEA de se faire une santé financière dans le golfe alors qu’il a 35 ans. Ce qui ne semble pas encore effleuré l’esprit de Mario Lemina.

Super Mario encore prêt pour le haut niveau !

S’il est vrai que les ligues exotiques néo-puissantes financièrement sont du goût de la plupart des footballeurs, il reste une caste d’individus désireux de toujours fouler les pelouses animées. C’est le cas en Angleterre où à 30 ans bientôt 31, Mario Lemina ne se voit qu’en jaune et noir. Un caractère de loup qui lui a valu d’être désigné meilleur joueur du club sur la saison sportive 2023-2024. Une distinction lourde de sens.

Par ailleurs, en faisant le choix de demeurer en Premier League coûte que coûte, Mario Lemina est désormais le seul international gabonais de football à évoluer au haut niveau en Europe. Puisqu’il se tape le luxe de rencontrer le gratin du sport roi. Bien loin des petites ligues peu médiatisées où évoluent nos internationaux. Albanie, Malaisie voire Chypre. Non, le n°5 des Wolves continuera de hisser au plus haut le drapeau gabonais. Comme quoi, la fin d’une génération dorée approche à grands pas pour les Panthères du Gabon.