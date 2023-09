Gabon : Vincent de Paul Massassa au gnouf !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plus les jours passent, plus la liste des incarcérations initiées à la suite de la prise de pouvoir des Forces armées gabonaises (FAG) tend à se rallonger. La preuve ce vendredi 22 septembre 2023 avec la mise sous mandat de dépôt de l’ancien ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa qui rejoint plusieurs autres personnalités proches de l’ancien régime du président déchu Ali Bongo Ondimba.

La chance n’aura finalement pas tourné en faveur de celui qui était considéré comme un des hommes lige de l’ancien directeur de cabinet du Coordonnateur général des Affaires présidentielles, Ian Ghislain Ngoulou. Il faut dire que cette nouvelle incarcération d’ancien membre du régime Bongo-PDG n’est pas une surprise puisqu’il avait déjà été entendu à la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCSIM) communément appelée « B2 ».

Vincent de Paul Massassa ou le collectionneur de casseroles !

Ainsi, selon une source judiciaire, l’ancien locataire de l’immeuble du Pétrole a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville après avoir été présenté devant un juge d’instruction. À noter que ce dernier traînait de nombreuses casseroles depuis son passage au gouvernement. Il avait été accusé d’avoir proposé la bagatelle somme de 450 000 euros, soit près de 300 millions de FCFA à Rose Christiane Ossouka Raponda. Et ce, alors qu’elle venait d’hériter du prestigieux fauteuil de Première ministre.



Pis, selon des informations recueillies par Gabon Media Time, Vincent de Paul Massassa était soupçonné d’avoir obtenu un paiement occulte de la société pétrolière VAALCO via un compte offshore en Île Maurice, ce dans le cadre de l’organisation supposée d’une « campagne de communication nationale et internationale pour promouvoir le marché des hydrocarbures gabonais ». Un événement qui n’avait d’ailleurs pas été organisé comme convenu. Nous y reviendrons !