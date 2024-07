Follow on X

Gabon : Dangote sollicité par le Gén. Oligui Nguema pour investir dans le ciment et les engrais

Mania du secteur de la cimenterie au Nigeria et homme d’affaires confirmé, le Président-directeur général de Dangote Industries Limited, Aliko Dangote a été reçu en audience par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema à Libreville. Le Président de la transition a appelé son hôte à explorer les opportunités d’investissement dans le ciment et les engrais en l’occurrence l’urée et phosphate.

À l’heure de la transformation du pays, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) s’attelle à peaufiner un tissu économique des plus solides. Quoi de mieux que de miser sur les industriels ayant fait leurs preuves pour rebooster l’économie gabonaise encore dépendante des importations. Outre la vision souveraine symbolisée par le rachat d’Assala Energy, l’expertise des pays africains se veut une issue rapide et efficace.

L’expertise Dangote sollicitée par le CTRI

C’est sur invitation expresse du Président de la Transition le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qu’Aliko Dangote s’est rendu dans la capitale gabonaise. Une visite d’affaires du président-directeur général de Dangote Industries Limited (DIL) a passé au crible les secteurs d’activités susceptibles de donner une orientation solide à l’économie gabonaise via un renforcement des partenaires économiques sud-sud. Notamment dans les secteurs dynamiques.

Le numéro un gabonais a incité la première fortune africaine à saisir les opportunités d’investissement potentielles dans les secteurs du ciment et des engrais du pays, en particulier la production d’urée et de phosphate. À ce propos, le magnat nigérian s’est dit ouvert à participer à l’édifice CTRI. « Nous sommes ravis de pouvoir investir au Gabon. Notre objectif est de contribuer à la diversification économique et aux efforts d’industrialisation du pays », a-t-il souligné. Des pourparlers devraient se poursuivre tout prochainement entre les deux parties.