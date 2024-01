Gabon : 124 médias en ligne suspendus par la HAC

Follow on X

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé, le mercredi 10 janvier 2024, par la voix de son porte parole Jean Claude Franck Mendome la suspension de 124 médias en ligne. Une décision consécutive à la non-régularisation juridique et administrative de leur situation conformément aux dispositions légales en vigueur.

C’est lors d’une séance plénière ordinaire à son siège dirigé par le président de la Haute Autorité de la Communication Germain Ngoyo Moussavou que cette décision a été prise. Au menu des échanges, plusieurs questions ont été discutées notamment la situation irrégulière de certains médias en ligne. Ainsi, la Haute Autorité de la Communication a pris des mesures contre les médias illégaux dans la presse numérique.



124 médias en ligne suspendus



Alors qu’ils étaient censés régulariser leur situation administrative et juridique avant le 31 décembre 2024, plusieurs médias en ligne gabonais ne se sont pas encore conformés. A cet effet, le gendarme des médias a décidé de suspendre les 124 médias en situation irrégulière. Selon le conseiller membre et porte-parole de la HAC Jean Claude Franck Mendome « Les médias ne s’étant pas manifestés sont suspendus jusqu’à la régularisation de leur situation juridique et administrative ».

Et ce « conformément aux dispositions légales en vigueur relatives notamment à l’exercice des activités de la communication audiovisuelle, écrite, numérique libre au Gabon » a-t-il martelé. Il faut dire que sur un total de 169 médias recensés, 29 sont à jour. A noter que 16 médias sont sommés de compléter leur dossier dans un délai de 30 jours.

Il convient de rappeler que médias suspendus n’ont pas répondu aux nombreuses interpellations de la HAC. Afin de se conformer aux textes en vigueur. La première injonction du régulateur remonte au 6 avril 2022. Non sans manquer les multiples communications et les délais dépassés et repoussés à maintes reprises.